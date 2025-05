5 plantas que ajudam as rosas a florescer — aliados naturais para seu jardim

As rosas são as rainhas do jardim, mas até elas precisam de boas companhias. Para garantir flores abundantes, folhas saudáveis e resistência contra pragas, é importante escolher bem as plantas que serão vizinhas. Algumas espécies não apenas convivem bem com as roseiras — elas as fortalecem.

Photo: unsplash.com by Luke Barnard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаванда

Essa técnica é conhecida como plantio companheiro. Baseada na observação da natureza e na jardinagem ecológica, ela propõe combinações inteligentes entre flores, ervas e hortaliças que se protegem mutuamente, equilibram o solo e reduzem a necessidade de defensivos químicos.

Segundo o Nottingham Post, pelo menos cinco plantas têm efeitos positivos comprovados nas roseiras — e são fáceis de cultivar em qualquer tipo de jardim.

1. Lavanda: proteção aromática contra pulgões

Além de perfumar o ar, a lavanda afasta pulgões, formigas e moscas brancas. Seu aroma forte confunde os insetos e dificulta que eles localizem as rosas. Lavanda também prefere sol pleno e solo bem drenado, como as próprias roseiras.

2. Alho: fungicida natural no canteiro

Plantar alho perto das rosas ajuda a combater fungos e ácaros. Ele libera compostos de enxofre que criam uma barreira protetora no solo. É discreto, fácil de manejar e pode ser colhido depois da floração das rosas.

3. Tagetes: raízes que expulsam pragas do solo

Conhecida por suas flores vibrantes, a tagetes (ou cravo-de-defunto) emite substâncias pelas raízes que repelem nematoides — pequenos vermes que atacam as raízes das plantas. Além disso, atrai insetos benéficos como joaninhas e abelhas.

4. Sálvia: equilíbrio no solo e aroma intensificado

A sálvia tem propriedades antifúngicas e ajuda a manter a umidade do solo. Quando plantada perto das rosas, pode intensificar o aroma das flores e proteger contra doenças provocadas por excesso de umidade.

5. Calêndula: cor e defesa no mesmo pé

Colorida e resistente, a calêndula repele pulgões e formigas, ao mesmo tempo em que embeleza o canteiro. Suas flores produzem substâncias que favorecem o crescimento de raízes e mantêm o solo mais fértil.

Ao combinar essas plantas com suas roseiras, você cria um ecossistema equilibrado e bonito, com menos pragas e mais flores. É um jeito inteligente de cultivar — mais próximo da natureza e mais gratificante para quem cuida do jardim.