Mais forte que o leão: por que a mordida da onça-pintada é tão impressionante

Quando pensamos em felinos poderosos, é comum lembrar do leão ou do tigre. No entanto, um felino da América do Sul impressiona ainda mais quando o assunto é força da mordida. Segundo uma análise recente de biólogos brasileiros, a onça-pintada possui a mordida mais poderosa entre todos os grandes felinos.

Photo: commons.wikimedia.org by Vvv11886, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ягуар (Пензенский зоопарк 2020)

Um caçador que esmaga ossos

Enquanto o leão caça em grupo e mata por sufocamento, a onça-pintada age sozinha e aplica um golpe fatal instantâneo. Sua mandíbula é curta, robusta e altamente musculosa — o que permite perfurar crânios, cascos e até ossos com extrema precisão.

A força da mordida pode chegar a 1.500 newtons, superando tigres e leões. Essa potência faz da onça uma caçadora versátil, capaz de capturar desde capivaras até tartarugas, e se adaptar a diferentes ambientes, como florestas e áreas alagadas.

Silenciosa, furtiva e letal

Além da força, a onça se destaca pela discrição. Ela quase não vocaliza, prefere emboscadas silenciosas e ataca em momentos de surpresa. Seu padrão de pelagem a camufla entre as folhas, e seu salto poderoso permite dominar a presa com rapidez.

Ao contrário dos leões, que rugem e vivem em grupos, a onça é solitária e praticamente invisível na natureza — uma combinação rara de força e estratégia.

Aliás, apesar da sua força, a onça-pintada está ameaçada de extinção e precisa de proteção. A perda de habitat e a caça ilegal continuam sendo sérias ameaças para essa espécie magnífica.