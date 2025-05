A flor que atrai borboletas e transforma seu jardim com cor e vida

Quer dar mais cor, vida e movimento ao seu jardim? Uma forma simples e eficaz é plantar uma flor que atrai borboletas naturalmente. Segundo uma dica de jardineiros brasileiros, existe uma espécie que encanta pela beleza e pelo efeito ecológico.

Photo: https://www.flickr.com/photos/80267449@N00/2951652674/ by Rino Porrovecchio from Palermo, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вербена

Verbena: a flor que chama borboletas

A verbena é uma planta resistente, com pequenas flores agrupadas em tons vibrantes de roxo, rosa, vermelho ou branco. Além de linda, ela possui alto teor de néctar, o que a torna irresistível para borboletas — e até para beija-flores.

Ela cresce bem em sol pleno, resiste ao calor e floresce por longos períodos com podas leves. Perfeita para canteiros, vasos e até jardineiras em varandas, a verbena é uma opção acessível para quem quer um jardim vivo e atrativo.

Beleza com função ecológica

Mais do que beleza, as borboletas ajudam a polinizar outras plantas, contribuindo para a saúde do ecossistema do seu jardim. Além disso, flores como a verbena favorecem a presença de insetos benéficos e ajudam a manter o equilíbrio natural sem agrotóxicos.

Aliás, a verbena também pode ser cultivada em vasos na janela ou no parapeito — e mesmo assim as borboletas virão visitá-la.