Adeus às hortênsias? Jardineiros revelam por que estão abandonando essa flor famosa

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Красочные и пышные гортензии уже давно стали символом красоты в жилых садах. Но теперь все больше садоводов говорят: «Оно того не стоит ». Причина? Чрезмерные требования, низкий экологический вклад и негативное воздействие на баланс почвы.

Гортензия
Photo: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

По данным отчета Farmingdale Observer , в Соединенных Штатах среди профессионалов и любителей садоводства растет движение за отказ от гортензий. Поймите причины.

1. Им нужна кислая почва, и за ними сложно ухаживать.

Для хорошего цветения гортензии необходим кислый pH от 5,2 до 5,5 . Однако этот уровень нестабилен и его трудно поддерживать естественным путем. Садоводам приходится постоянно вносить добавки, такие как сульфат алюминия или кислый торф, что делает выращивание неустойчивым в долгосрочной перспективе.

2. Незначительная экологическая ценность

Несмотря на свою привлекательность, гортензии не привлекают опылителей, таких как пчелы или бабочки. Они фактически являются «живым украшением», но не несут никакой экологической функции в саду. В теплых регионах они подвержены вредителям и болезням, что требует частого применения пестицидов.

3. Высокая стоимость обслуживания

Поддержание здоровья гортензии — непростая задача:

  • необходим постоянный полив, но без замачивания;
  • требует правильной обрезки в зависимости от типа (крупнолистная, метельчатая и т. д.);
  • в холодном климате его необходимо защищать от мороза;
  • чувствителен к воздействию солнечного света и качеству почвы.

Эти факторы делают растение несовместимым с садами, не требующими особого ухода , что все чаще встречается среди начинающих садоводов.

Более устойчивые альтернативы

Тем, кто ищет красоту в сочетании с функциональностью, эксперты рекомендуют:

  • лаванда (привлекает опылителей и требует мало воды);
  • эхинацея (длительное цветение и высокая устойчивость);
  • шалфей, тысячелистник и цветы, произрастающие в сухом климате.

Интересно, что концепция «функционального сада» набирает обороты — мало быть просто красивым, пространство должно взаимодействовать с окружающей средой , балансируя между красотой и биоразнообразием.

Гортензии по-прежнему радуют глаз, но будущее садов, возможно, за растениями, которые одновременно украшают и приносят пользу природе .

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Author`s name Anastasiya Zhukova
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