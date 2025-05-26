Adeus às hortênsias? Jardineiros revelam por que estão abandonando essa flor famosa

Красочные и пышные гортензии уже давно стали символом красоты в жилых садах. Но теперь все больше садоводов говорят: «Оно того не стоит ». Причина? Чрезмерные требования, низкий экологический вклад и негативное воздействие на баланс почвы.
По данным отчета Farmingdale Observer , в Соединенных Штатах среди профессионалов и любителей садоводства растет движение за отказ от гортензий. Поймите причины.
Для хорошего цветения гортензии необходим кислый pH от 5,2 до 5,5 . Однако этот уровень нестабилен и его трудно поддерживать естественным путем. Садоводам приходится постоянно вносить добавки, такие как сульфат алюминия или кислый торф, что делает выращивание неустойчивым в долгосрочной перспективе.
Несмотря на свою привлекательность, гортензии не привлекают опылителей, таких как пчелы или бабочки. Они фактически являются «живым украшением», но не несут никакой экологической функции в саду. В теплых регионах они подвержены вредителям и болезням, что требует частого применения пестицидов.
Поддержание здоровья гортензии — непростая задача:
Эти факторы делают растение несовместимым с садами, не требующими особого ухода , что все чаще встречается среди начинающих садоводов.
Тем, кто ищет красоту в сочетании с функциональностью, эксперты рекомендуют:
Интересно, что концепция «функционального сада» набирает обороты — мало быть просто красивым, пространство должно взаимодействовать с окружающей средой , балансируя между красотой и биоразнообразием.
Гортензии по-прежнему радуют глаз, но будущее садов, возможно, за растениями, которые одновременно украшают и приносят пользу природе .
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