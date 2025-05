Robôs já colhem morangos no Reino Unido — fim da era dos trabalhadores migrantes?

A agricultura no Reino Unido está passando por uma transformação histórica. Robôs autônomos equipados com inteligência artificial já começaram a colher morangos em fazendas comerciais, substituindo gradualmente a mão de obra migrante que há décadas sustentava esse setor.

Photo: https://www.telegraph.co.uk/ is licensed under public domain Робот для сбора клубники, представленный на выставке цветов в Челси

Segundo reportagem do The Telegraph, os primeiros testes realizados no condado de Kent mostram que os robôs conseguem identificar morangos maduros, colhê-los delicadamente com braços robóticos e armazená-los sem causar danos.

Como funcionam essas máquinas?

Os dispositivos utilizam câmeras de alta resolução e algoritmos de reconhecimento visual para analisar o grau de maturação de cada fruto. Modelos como o “AgriBot STR-4” e o “BerryScan 2.0” conseguem trabalhar dia e noite, operando com precisão milimétrica. Um robô é capaz de colher até 40 kg de morangos por dia — sem pausas, sem descanso, sem erro.

Esses equipamentos foram desenvolvidos por startups britânicas com apoio de universidades e incentivos do governo. Além dos morangos, já estão sendo adaptados para colheitas de framboesa, mirtilo e tomate.

O fim da mão de obra migrante?

Atualmente, milhares de imigrantes vindos da Europa Oriental e da Ásia trabalham sazonalmente nas lavouras britânicas. Com a chegada dos robôs, muitos empregos estão sendo eliminados, o que gera críticas por parte de sindicatos e ativistas.

Por outro lado, produtores agrícolas alegam que já enfrentam escassez de trabalhadores há anos, agravada pelo Brexit e pelas restrições migratórias. Os robôs surgem como alternativa viável e econômica, reduzindo custos operacionais em até 40%.

O futuro da colheita é autônomo?

Especialistas acreditam que os robôs agrícolas serão padrão global até 2035. Em países como Austrália, Japão e Estados Unidos, sistemas semelhantes já estão em uso em vinhedos e pomares.

O Reino Unido dá agora um passo firme rumo à automação rural, substituindo não apenas mãos humanas, mas todo um modelo produtivo baseado em força de trabalho estrangeira e intensiva.

Para alguns, trata-se de progresso inevitável. Para outros, de um alerta social. Mas uma coisa é certa: os morangos nunca mais serão colhidos da mesma forma.