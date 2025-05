O fim do papel higiênico está próximo — veja o que vai substituí-lo nos próximos anos

O papel higiênico, item presente em praticamente todos os lares do mundo ocidental, está prestes a ser aposentado. Isso porque novas tecnologias de higiene pessoal — mais eficientes e ecológicas — estão ganhando espaço, impulsionadas por preocupações ambientais e avanços no design doméstico.

Photo: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туалет

De acordo com reportagem do site ThinkStewartville, a indústria de saneamento está passando por uma transformação silenciosa. O motivo principal? O impacto ambiental do papel higiênico. Para produzir um único rolo, são necessários até 140 litros de água, além de recursos florestais e produtos químicos para branqueamento.

As soluções que estão substituindo o papel

A principal alternativa — já adotada em larga escala na Ásia e crescendo na Europa — são os bidês modernos com jatos de água. Eles agora incluem aquecimento, sensores de presença, secagem com ar e até limpeza automática do próprio bocal.

Outra opção em desenvolvimento são cápsulas de limpeza biodegradáveis, criadas por startups canadenses e alemãs. Elas funcionam como lenços umedecidos sólidos, mas se dissolvem completamente no esgoto, sem causar danos ao meio ambiente.

Grandes cidades como Copenhague, Tóquio e Amsterdã estão testando sistemas públicos de higiene sem papel, com tecnologia integrada a sanitários automatizados e reuso de água filtrada.

Por que agora?

A pandemia de COVID-19 expôs a fragilidade da cadeia de suprimento global — inclusive a do papel higiênico, que sumiu das prateleiras por semanas. O episódio despertou o interesse em soluções mais autossuficientes e sustentáveis.

Atualmente, o consumidor urbano valoriza cada vez mais a eficiência ambiental. E usar papel apenas para limpá-lo e jogá-lo fora parece um anacronismo diante da tecnologia já disponível.

Mas será que as pessoas vão aderir?

Existe resistência, sim — cultural e econômica. Em países como os Estados Unidos e o Brasil, o uso do bidê é raro. Mas novos modelos portáteis, acessíveis e fáceis de instalar estão derrubando essas barreiras. A experiência se tornou mais prática, discreta e até confortável.

Especialistas preveem que nos próximos 10 anos, o papel higiênico será substituído gradualmente por soluções integradas ao conceito de casa inteligente.

Curiosamente, empresas de construção civil na Holanda já estão incluindo banheiros com sistemas sem papel como padrão em novos edifícios. O que começou como inovação pode, em breve, se tornar o novo normal.