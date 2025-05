Evite que suas plantas morram de sede: como regar direito no calor

Especialistas revelam os principais erros na hora de regar plantas no verão

O verão brasileiro pode ser impiedoso com as plantas — e muitos jardineiros, mesmo os mais bem-intencionados, acabam cometendo erros simples que comprometem a saúde do jardim. Saber como e quando regar faz toda a diferença entre uma planta vibrante e uma murcha.

Photo: freepik.com is licensed under public domain полив огорода

Um dos equívocos mais comuns é regar sob o sol forte, geralmente ao meio-dia. A água evapora rapidamente, não penetra no solo e pode até “cozinhar” as folhas, criando manchas e queimaduras. O ideal, segundo especialistas ouvidos pelo portal Gardening Know How, é regar bem cedo, antes das 9h, ou no fim da tarde, após as 17h.

Outro erro frequente é o excesso de água. Solo constantemente encharcado dificulta a oxigenação das raízes e pode levar ao apodrecimento. A recomendação é tocar a terra com os dedos e só regar quando estiver levemente seca — especialmente em vasos com pouca drenagem.

Plantas diferentes exigem rotinas diferentes. Cactos e suculentas, por exemplo, precisam de muito menos água que samambaias ou hortaliças. Quem mora em regiões muito quentes deve investir em substratos que retenham umidade e cobrir o solo com palha ou folhas secas, ajudando a manter a temperatura e reduzir a evaporação.

Também vale observar as folhas: se estão murchas, caídas ou amareladas, pode ser sinal de rega errada — para mais ou para menos. A planta fala, e o segredo do sucesso está em escutá-la com atenção.