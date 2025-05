Nunca use roupas novas sem lavar: veja o que especialistas revelam

Dermatologistas alertam: lavar roupas novas antes de usar protege sua pele

Aquela sensação de vestir uma peça novinha, recém-comprada, pode ser tentadora — mas segundo especialistas, usar roupas novas sem lavar é um erro comum e perigoso para a saúde da pele. Tecidos recém-saídos da loja estão carregados de resíduos químicos e contaminantes que podem provocar reações adversas.

Photo: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюки на вешалке весенний гардероб

De acordo com dermatologistas consultados pela Reader’s Digest, o problema começa na própria fabricação: durante o processo industrial, as roupas recebem uma série de tratamentos químicos — amaciantes, conservantes, corantes e impermeabilizantes — para melhorar a aparência nas prateleiras. Substâncias como formaldeído, corantes dispersos e resinas são comuns e podem causar dermatites, coceiras, urticárias e até infecções.

Outro risco invisível são os agentes acumulados no transporte e no manuseio da peça até chegar ao consumidor. Vestir sem lavar significa colocar a pele em contato direto com resíduos, poeiras, fungos e até colônias bacterianas adquiridas em depósitos e provadores.

“O ideal é sempre lavar a peça ao menos uma vez antes do primeiro uso”, afirma a dermatologista Juliana Ortega. Ela recomenda usar sabão neutro e enxágue duplo, especialmente em roupas íntimas, pijamas e peças de algodão. Crianças e pessoas com pele sensível devem redobrar o cuidado.

O problema também vale para roupas de cama, toalhas, cortinas e tecidos decorativos. Lavar antes de usar é uma prática simples, mas pode evitar muitos transtornos.

Portanto, por mais empolgado que você esteja com aquele look novo, leve para a máquina primeiro. Sua pele agradece.