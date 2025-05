Paineiras em flor colorem as ruas do Brasil com tons vibrantes

Paineira: árvore nativa que colore a paisagem urbana com flores rosas no Brasil

Com a chegada do outono e as temperaturas mais amenas, uma cena especial toma conta das cidades brasileiras: as paineiras em flor. Essas árvores imponentes e nativas da América do Sul ganham destaque nesta época do ano por suas flores exuberantes em tons de rosa, transformando ruas, avenidas e praças em verdadeiros cartões-postais naturais.

Photo: commons.wikimedia.org by Gilberto Adriano Cervati, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Flor de Paineira

A paineira-rosa (Ceiba speciosa, anteriormente conhecida como Chorisia speciosa) pode atingir até 30 metros de altura e é amplamente utilizada no paisagismo urbano por sua beleza singular e adaptação ao clima tropical. Além disso, é extremamente resistente à seca e contribui significativamente para a biodiversidade das cidades.

Suas flores atraem abelhas, beija-flores e outras espécies de aves, atuando como ponto de apoio ecológico em meio à paisagem urbana. Já seus frutos, que liberam uma fibra branca e leve parecida com algodão — conhecida como "paina" — foram usados historicamente para enchimento de colchões e travesseiros.

Mas além do apelo estético e ecológico, a paineira também carrega valor simbólico. Em algumas culturas, é considerada uma árvore de proteção e resistência, por suportar longos períodos de seca e ainda assim florescer com intensidade. Seu tronco, que parece coberto por espinhos, também é uma estratégia de defesa natural contra animais predadores.

Seja como sombra em um parque, adorno em uma praça ou guardiã solitária em uma calçada, a paineira encanta e inspira. E para quem pensa em trazê-la para o jardim de casa, vale lembrar: ela precisa de espaço, solo profundo e, sobretudo, respeito por seu ciclo lento e majestoso.

Fonte: Wikipédia