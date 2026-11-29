Macacos no Taj Mahal ferem turistas por disputarem objetos pessoais

No Muro do Palácio do Pombal, a distância entre o reflexo das águas e os viajantes que circulam é interrompida por uma barreira viva: dezenas de macacos que transformam o trajeto em território contestado. No Taj Mahal, na cidade de Agra, na Índia, esse cenário virou notícia recente após um ataque coordenado em 20 de novembro. Naquela data, uma tropa de primatas investiu contra visitantes; dois turistas precisaram ser hospitalizados e outros receberam atendimento médico no local. Não foi um caso isolado: relatos semelhantes ocorreram em setembro, quando cidadãos estrangeiros também ficaram entre os feridos.

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A ameaça não é imaginária, mas a responsabilidade pela gestão do espaço permanece difusa. As autoridades indianas declararam a intenção de capturar ou afastar os animais do complexo, mas o problema persiste. O entrave principal, segundo a análise do cenário, é a falta de articulação efetiva entre o departamento que administra o patrimônio histórico e o órgão responsável pelo controle da fauna selvagem. Vídeos circulando nas redes sociais mostram grupos numerosos circulando livremente entre as estruturas arquitetônicas e utilizando as fontes públicas, confirmando a escala da presença dos animais nas áreas de entrada leste e oeste, além da região dos Portões Reais.

O que os fatos exigem do turista

A administração do monumento lançou orientações específicas que se alinham à lógica de evitar provocações desnecessárias. A regra central é a não-interação. Visitantes são instruídos a não se aproximar, não manter contato visual direto e, crucialmente, não tentar fotografias conjuntas. Esse comportamento reduz a percepção de ameaça ou competição por parte dos animais.

O risco concreto está ligado a objetos que parecem de valor ou comida. Frutas, garrafas de água, telefones celulares e óculos de sol saídos dos bolsos são os gatilhos mais comuns para ataques. Para os macacos, esses itens podem representar alimento ou botim. Manter as mãos ocupadas e guardadas, além de guardar pertences em locais inacessíveis, é a única medida de segurança que a situação atual permite verificar como eficaz. Não há garantia de que o problema seja resolvido em breve, o que torna a cautela ativa a única proteção documentada para quem percorre o complexo hoje.