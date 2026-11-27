A fila para subir o Monte Fuji, no auge da temporada de julho a setembro, transformou o que deveria ser um encontro espiritual com a natureza numa experiência de trânsito denso. Em vez de silêncio e contemplação na montanha mais famosa do Japão, viajantes relatam "engarrafamentos" de alpinistas em trilhas estreitas e imprevisibilidade climática que arruína a experiência. Esse é o retrato de um fenômeno mais amplo: o recorde de turistas estrangeiros no país está esvaziando a autenticidade de seus destinos icônicos, substituindo a cultura local por logística de massa.
O circuito tradicional conhecido como "Anel Dourado" — que conecta Tóquio, Fuji, Quioto, Nara e Osaka — enfrenta uma pressão inédita. Especialistas em turismo apontam que cinco locais centrais desse roteiro começaram a decepcionar os visitantes devido às multidões, preços inflacionados e à forte comercialização. A escolha de quando e como visitar esses pontos, ou se deve opta por alternativas, tornou-se uma questão prática de planejamento, não apenas estética.
Para entender a real dimensão dessa saturação, é preciso olhar para os números e as condições logísticas de cada ponto. No caso do Monte Fuji, o acesso já impõe uma barreira significativa: o ônibus que parte da estação de Shinjuki, em Tóquio, até a 5ª estação da montanha custa entre 3.800 e 4.000 ienes (aproximadamente R$ 2.200 a R$ 2.400) por pessoa, em um trajeto de 2,5 horas. Ao chegar ao topo, há ainda uma taxa obrigatória de entrada de 2.000 ienes (cerca de R$ 1.200). A recomendação de especialistas é clara: para quem busca solidão, as regiões montanhosas menos conhecidas do país oferecem uma alternativa mais fiel à natureza japonesa, livres do fluxo intenso que toma os picos famosos.
Em Tóquio, o cruzamento de Shibuya, frequentemente fotografado como o epicentro da modernidade asiática, é descrito por guias como uma "armadilha de cinco minutos". O impacto visual nas redes sociais não corresponde à realidade do chão: é apenas um breve episódio de aglomeração intensa. A dica de quem vive a cidade é sair do fluxo principal e adentrar o bairro, onde o ritmo de vida é mais orgânico e menos performático. O custo para chegar lá é baixo, entre 180 e 260 ienes (R$ 105 a R$ 155) via metrô, dependendo do ponto de partida como Shinjuki ou Ginza, com deslocamentos de 7 a 30 minutos.
A gastronomia, pilar da experiência japonesa, também sofreu mutação no Mercado Tsukiji. O mercado externo, que um dia era referência para conhecedores de frutos do mar, hoje opera mais como um ponto de venda de fast-food e souvenirs para turistas, com preços elevados. Uma porção de frutos do mar no local pode variar de 3.000 a 6.000 ienes (R$ 1.750 a R$ 3.500). Para os gourmets, a recomendação é abandonar o centro turístico e buscar bares de sushi autênticos em bairros residenciais, onde o preço reflete o valor real dos ingredientes e não o custo do turismo de massa. O transporte até as estações Tsukijishijo ou Tsukiji custa entre 180 e 220 ienes (R$ 105 a R$ 130).
Nara oferece um contraste entre a beleza de seus templos antigos e a realidade de seus cervos. Animais que vivem soltos no parque se acostumaram a receber comida dos turistas, o que levou muitos a desenvolver comportamentos invasivos ou até agressivos. Essa dinâmica quebra a paz necessária para admirar os jardins e a arquitetura milenar, que são o verdadeiro motivo de se visitar Nara. O expresso que liga Quioto ou Osaka à estação de Kintetsu-Nara custa entre 570 e 760 ienes (R$ 335 a R$ 450), com tempo de viagem de cerca de 40 minutos. Se preferir o trem de alta velocidade com assento reservado, o preço pode subir até 1.280 ienes. O pacote de bolachas para alimentar os cervos, que é a fonte do problema, custa 200 ienes (aproximadamente R$ 115).
Por fim, Harajuku, especificamente a rua Takeshita, o coração da subcultura juvenil, sofre com a sua própria popularidade. O espaço tornou-se um corredor de gravação de conteúdo para redes sociais, onde o movimento lento das pessoas atrapalha a fluidez da moda que o local deveria exibir. Para quem valoriza o estilo vintage e a moda autêntica, bairros como Shimokitazawa ou Koenji são sugeridos como alternativas menos lotadas. O acesso é barato, com uma passagem de apenas 150 ienes (R$ 90) a partir de Shinjuki.
A conclusão para o viajante brasileiro não é que o Japão perdeu seu encanto, mas que o roteiro clássico exige uma estratégia diferente. A infraestrutura está sobrecarregada, e a autenticidade agora se encontra fora dos holofotes principais. Avaliar se o custo em tempo, dinheiro e paciência vale a visita aos pontos turísticos saturados, ou se é melhor explorar os bairros vizinhos e montanhas secundárias, é a chave para uma viagem satisfatória ao país do sol nascente. A escolha final depende de quanto do seu tempo e orçamento você está disposto a investir na experiência do turista de massa, em vez de na descoberta real da cultura local.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.