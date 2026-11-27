Monte Fuji e circuitos tradicionais: o colapso silencioso da experiência turística no Japão

A fila para subir o Monte Fuji, no auge da temporada de julho a setembro, transformou o que deveria ser um encontro espiritual com a natureza numa experiência de trânsito denso. Em vez de silêncio e contemplação na montanha mais famosa do Japão, viajantes relatam "engarrafamentos" de alpinistas em trilhas estreitas e imprevisibilidade climática que arruína a experiência. Esse é o retrato de um fenômeno mais amplo: o recorde de turistas estrangeiros no país está esvaziando a autenticidade de seus destinos icônicos, substituindo a cultura local por logística de massa.

Photo: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Храм Кинкаку-дзи, Япония

O circuito tradicional conhecido como "Anel Dourado" — que conecta Tóquio, Fuji, Quioto, Nara e Osaka — enfrenta uma pressão inédita. Especialistas em turismo apontam que cinco locais centrais desse roteiro começaram a decepcionar os visitantes devido às multidões, preços inflacionados e à forte comercialização. A escolha de quando e como visitar esses pontos, ou se deve opta por alternativas, tornou-se uma questão prática de planejamento, não apenas estética.

O custo e o esforço da fama

Para entender a real dimensão dessa saturação, é preciso olhar para os números e as condições logísticas de cada ponto. No caso do Monte Fuji, o acesso já impõe uma barreira significativa: o ônibus que parte da estação de Shinjuki, em Tóquio, até a 5ª estação da montanha custa entre 3.800 e 4.000 ienes (aproximadamente R$ 2.200 a R$ 2.400) por pessoa, em um trajeto de 2,5 horas. Ao chegar ao topo, há ainda uma taxa obrigatória de entrada de 2.000 ienes (cerca de R$ 1.200). A recomendação de especialistas é clara: para quem busca solidão, as regiões montanhosas menos conhecidas do país oferecem uma alternativa mais fiel à natureza japonesa, livres do fluxo intenso que toma os picos famosos.

Em Tóquio, o cruzamento de Shibuya, frequentemente fotografado como o epicentro da modernidade asiática, é descrito por guias como uma "armadilha de cinco minutos". O impacto visual nas redes sociais não corresponde à realidade do chão: é apenas um breve episódio de aglomeração intensa. A dica de quem vive a cidade é sair do fluxo principal e adentrar o bairro, onde o ritmo de vida é mais orgânico e menos performático. O custo para chegar lá é baixo, entre 180 e 260 ienes (R$ 105 a R$ 155) via metrô, dependendo do ponto de partida como Shinjuki ou Ginza, com deslocamentos de 7 a 30 minutos.

A gastronomia, pilar da experiência japonesa, também sofreu mutação no Mercado Tsukiji. O mercado externo, que um dia era referência para conhecedores de frutos do mar, hoje opera mais como um ponto de venda de fast-food e souvenirs para turistas, com preços elevados. Uma porção de frutos do mar no local pode variar de 3.000 a 6.000 ienes (R$ 1.750 a R$ 3.500). Para os gourmets, a recomendação é abandonar o centro turístico e buscar bares de sushi autênticos em bairros residenciais, onde o preço reflete o valor real dos ingredientes e não o custo do turismo de massa. O transporte até as estações Tsukijishijo ou Tsukiji custa entre 180 e 220 ienes (R$ 105 a R$ 130).

Nara e Harajuku: quando a atração interfere na experiência

Nara oferece um contraste entre a beleza de seus templos antigos e a realidade de seus cervos. Animais que vivem soltos no parque se acostumaram a receber comida dos turistas, o que levou muitos a desenvolver comportamentos invasivos ou até agressivos. Essa dinâmica quebra a paz necessária para admirar os jardins e a arquitetura milenar, que são o verdadeiro motivo de se visitar Nara. O expresso que liga Quioto ou Osaka à estação de Kintetsu-Nara custa entre 570 e 760 ienes (R$ 335 a R$ 450), com tempo de viagem de cerca de 40 minutos. Se preferir o trem de alta velocidade com assento reservado, o preço pode subir até 1.280 ienes. O pacote de bolachas para alimentar os cervos, que é a fonte do problema, custa 200 ienes (aproximadamente R$ 115).

Por fim, Harajuku, especificamente a rua Takeshita, o coração da subcultura juvenil, sofre com a sua própria popularidade. O espaço tornou-se um corredor de gravação de conteúdo para redes sociais, onde o movimento lento das pessoas atrapalha a fluidez da moda que o local deveria exibir. Para quem valoriza o estilo vintage e a moda autêntica, bairros como Shimokitazawa ou Koenji são sugeridos como alternativas menos lotadas. O acesso é barato, com uma passagem de apenas 150 ienes (R$ 90) a partir de Shinjuki.

A conclusão para o viajante brasileiro não é que o Japão perdeu seu encanto, mas que o roteiro clássico exige uma estratégia diferente. A infraestrutura está sobrecarregada, e a autenticidade agora se encontra fora dos holofotes principais. Avaliar se o custo em tempo, dinheiro e paciência vale a visita aos pontos turísticos saturados, ou se é melhor explorar os bairros vizinhos e montanhas secundárias, é a chave para uma viagem satisfatória ao país do sol nascente. A escolha final depende de quanto do seu tempo e orçamento você está disposto a investir na experiência do turista de massa, em vez de na descoberta real da cultura local.