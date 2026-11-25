Incêndio em Nungwi: o que precisa saber antes de reservar em Zanzibar

A região de Nungwi, um dos destinos mais procurados em Zanzibar, começa a retomar sua rotina após um incêndio que atingiu diversas propriedades hoteleiras na área. O The Z Hotel Zanzibar 4*, um dos estabelecimentos afetados, já voltou a receber hóspedes, sinalizando a recuperação gradual da infraestrutura local após o incidente que danificou cinco de seus quartos.

Photo: commons.wikimedia.org by Anton Zelenov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Занзибар

A origem do fogo, segundo dados preliminares das autoridades locais, teria sido um forno de panificação na cozinha do Makofi Guest House. A Ministra do Turismo, Nasra Nassor Omar, apontou esse equipamento como a provável causa do início do incêndio. Relatos de testemunhas, incluindo turistas no local, descrevem ter ouvido sons semelhantes a explosões de cilindros de gás antes que as chamas se propagassem rapidamente para as construções vizinhas.

O impacto variou conforme a proximidade com o foco do incêndio. No The Nungwi Inn Hotel 3*, dois quartos foram destruídos, enquanto no Sandies Nungwi Beach Zanzibar 4*, os danos se concentraram na cozinha e no restaurante. Outros três hotéis registraram danos significativos, com a escala exata ainda sob apuração. Já em casos como o do Kihori Bungalows, os danos foram mínimos, limitando-se ao portão da rua da praia; nesse caso, pertences de funcionários e hóspedes foram transferidos a tempo para o Aman Hotel Bungalows.

Situação atual das reservas e infraestrutura

Para quem planeja visitar Nungwi, a disponibilidade de hospedagem varia conforme o canal de venda. O The Z Hotel e parte das unidades do Sandies Nungwi Beach já estão disponíveis novamente via pacotes de operadoras de turismo. No entanto, outros estabelecimentos, como o Pasha Nungwi Hotel, estão operando majoritariamente via agregadores online. Já o The Nungwi Inn Hotel 3* e o Makofi Guest House 3* estão com suas reservas limitadas a plataformas de agências de viagens online (OTAs).

Apesar da reabertura de hotéis chave, alguns viajantes que ainda não iniciaram a viagem têm optado por alterar o destino. A hesitação está ligada, principalmente, ao aspecto visual da zona de praia e ao estado geral da infraestrutura após o ocorrido. Contudo, o retorno gradual das atividades indica que o fluxo turístico em Nungwi não foi interrompido, com parte dos hotéis operando normalmente.