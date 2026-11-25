Reviravolta na Austrália: turistas perdem flexibilidade para mudar de visto sem sair do país

Quem planeja visitar a Austrália a partir de 28 de novembro deve revisar o cronograma da viagem: o país deixará de permitir que turistas em solo australiano troquem automaticamente de tipo de visto. A mudança afeta diretamente os portadores do visto de turismo Subclasse 600, que perderão a possibilidade de solicitar outras permissões de entrada sem antes sair do território nacional.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Контроль багажа в аэропорту

Até agora, havia uma janela de flexibilidade burocrática. Um viajante que chegasse com visto eletrônico de turismo, negócios ou visitas a familiares podia, em tese, apresentar documentos para outro tipo de autorização enquanto ainda estava na Austrália. Isso permitia estender a permanência legalmente, desde que o documento original não contivesse restrições individuais específicas.

O que muda na prática

A partir da nova regra, a condição No Further Stay (restrição 8503) será inserida automaticamente em todos os vistos de turismo Subclasse 600. Na linguagem do viajante, isso significa que o portador desse visto não pode mais "trocar de status' dentro do país. Se a intenção for permanecer além do prazo inicialmente autorizado ou mudar para uma categoria de visto diferente, a única via legal agora é deixar a Austrália e submeter o novo pedido a partir do exterior.

Essa alteração remove uma das principais opções de segurança para imprevistos de última hora. Anteriormente, um atraso no voo de retorno ou uma decisão espontânea de estender as férias poderiam ser resolvidos burocraticamente dentro do país. Agora, qualquer tentativa de permanecer sem sair primeiro configura uma irregularidade migratória, eliminando a margem de manobra que existia.

Impacto no planejamento

A mudança transforma a Austrália em um destino que exige rigor no cálculo de datas. A atração do país — conhecida por sua infraestrutura organizada, cidades limpas e ritmo de vida mais tranquilo em comparação a grandes metrópoles americanas — não se altera, mas a margem para ajustes em cima da hora desaparece.

Para o viajante, a lição prática é clara: a data de saída deve ser tratada como inegociável no planejamento financeiro e logístico. Não há mais um procedimento simplificado para "ficar mais alguns dias' se algo der errado com a volta. A decisão de estender a estadia agora exige a execução completa de um novo ciclo migratório, iniciado do lado de fora da fronteira australiana, o que adiciona custo, tempo e incerteza ao processo.