Setor de turismo registra aumento imediato de 13% em pacotes após valorização do dólar

A volatilidade do câmbio tornou-se o termômetro mais imediato da desconfiança do mercado financeiro após as eleições de outubro. Em um intervalo de exatamente um mês — entre 23 de outubro e 23 de novembro -, o dólar saltou de R$ 4,99 para fechar a R$ 5,92, chegando a romper a barreira dos R$ 6,00 durante o pregão. Na prática, isso representa uma alta acumulada de 18,63% em 30 dias.

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Para o consumidor final e para pequenos importadores, esse salto não é apenas um número em tela, mas um custo imediato. O setor de turismo, por exemplo, absorve o choque em tempo real. Um exemplo concreto: um cruzeiro de quatro noites na Itália, que custava R$ 1.851 até 19 de novembro, saltou para R$ 2.093 em apenas poucos dias. O motivo foi a cotação interna de uma operadora de cruzeiros, que disparou de R$ 5,78 para R$ 6,53 — um aumento de 13,07% no custo do serviço.

Contudo, o impacto da moeda estrangeira na economia real não é uniforme; ele segue a lógica dos estoques e do fluxo de caixa. Enquanto o turista sente a alta no momento da compra, a indústria e o comércio operam com um delay.

A mecânica do repasse: estoques e o "hedge caseiro"

Para empresas de médio porte que importam produtos, como cosméticos ou tecnologia, o preço na prateleira hoje reflete o custo de compra de dois ou três meses atrás. Diferente das grandes corporações, que utilizam o hedge financeiro (operações estruturadas para travar a taxa de câmbio), os pequenos importadores recorrem ao que economistas chamam de "hedge caseiro".

Essa estratégia consiste em manter preços estáveis mesmo quando o dólar cai, criando uma margem de segurança para amortecer eventuais altas. O problema é que a variação de 18,63% registrada em novembro superou a maioria dessas margens de proteção. Segundo Alex Agostini, economista da Austin Rating, a desaceleração econômica já havia reduzido o volume de estoques das empresas, o que pode antecipar o repasse da alta para o consumidor final, com previsão de generalização em janeiro.

O risco da imprevisibilidade e a inflação psicológica

Mais do que o valor nominal do dólar, a oscilação diária prejudica a logística. O frete internacional, calculado com base na PTAX diária do Banco Central acrescida de um spread (que chega a 8,5%), torna-se imprevisível. Isso força muitas companhias a reduzirem o volume de importações para evitar surpresas no desembolso imediato no porto ou aeroporto.

Além do custo matemático, surge o componente psicológico: a antecipação inflacionária. Comerciantes elevam preços mesmo possuindo estoques baratos, prevendo que a reposição da mercadoria será mais cara. Esse "efeito manada" acaba alimentando a inflação de itens variados, independentemente da correlação direta com o câmbio:

Alimentos: Lasanhas de Air Fryer subiram 6% (de R$ 7,99 para R$ 8,50).

Lasanhas de Air Fryer subiram 6% (de R$ 7,99 para R$ 8,50). Vestuário: Roupas infantis registraram altas de até 22% (de R$ 59 para R$ 72).

Roupas infantis registraram altas de até 22% (de R$ 59 para R$ 72). Cosméticos: Produtos importados subiram cerca de 21% (de R$ 95 para R$ 115).

Outro ponto crítico é o custo de aquisição de clientes. Empresas que dependem de tráfego pago em redes sociais pagam as visualizações em dólar na cotação do dia. Como o investimento em marketing digital é essencial para a venda, esse custo torna-se um imposto invisível e imediato sobre a operação do pequeno empreendedor.