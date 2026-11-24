Superlua em Bali: por que as marés altas são o risco real para o visitante

Viajantes que planejam visitar as praias de Bali entre os dias 23 e 25 de novembro devem ficar atentos ao nível do mar. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) emitiu um alerta sobre a possibilidade de inundações em áreas costeiras, incluindo destinos populares como Kuta e Nusa Penida.

Photo: Own work by Shrigusti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж Келингкинг, остров Нуса-Пенида, Бали

A influência da Superlua

O risco de avanço da água sobre a terra é motivado por um fenômeno astronômico: a superlua, que ocorre em 24 de novembro. Neste dia, a fase de lua cheia coincide com o ponto de maior aproximação entre a Lua e a Terra, o que intensifica a força das marés.

De acordo com Desak Made Pera Rosita Devi, do braço regional da BMKG, a previsão não se baseia apenas nas fases lunares. A análise técnica considerou a combinação da força dos ventos e a altura das ondas, fatores que, somados ao ciclo de marés, criam as condições para que a água do mar atinja áreas urbanas e praias.

Regiões em alerta

A vulnerabilidade não se limita a um único ponto, abrangendo seis distritos e cidades. Além de Kuta, Kuta do Sul, Kuta do Norte e Nusa Penida, áreas específicas de Denpasar, Gianyar e Tabanan também estão no radar dos meteorologistas.

Este alerta segue um padrão recente na região; entre os dias 8 e 11 de novembro, a BMKG já havia previsto a elevação do nível da água devido à lua nova. A recomendação oficial para turistas e residentes é manter a cautela e redobrar a atenção ao permanecer próximo ao mar nas datas indicadas.