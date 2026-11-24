Turquia é mais cara que a Itália em bebidas alcoólicas, apesar do hotel parecer barato

Para quem planeja uma viagem à Turquia fora dos hotéis com sistema 'tudo incluso', uma realidade financeira tem chamado a atenção: o país, tradicionalmente visto como opção econômica em relação à Europa, apresentou um salto significativo no custo de bebidas alcoólicas. Dados recentes do Eurostat e da Euronews Business indicam que, embora os gastos totais com hotéis e restaurantes ainda sejam cerca de 21,7% mais baixos que a média da União Europeia, o índice de preços de álcool no destino atingiu 210,2 pontos (considerando a média da UE como 100). Isso significa que, em termos relativos, uma bebida na Turquia pode custar o dobro do que se paga na maioria dos países europeus e cerca de 2,5 vezes mais do que na Itália, onde o índice é de 81,9 pontos.

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Por que as bebidas ficaram mais caras?

A explicação para essa discrepância está na política fiscal local. As autoridades turcas aplicam um imposto especial sobre consumo (ÖTV) e taxas de acinância que são reajustadas a cada seis meses. O resultado é que, em supermercados de cidades como Antalya, uma garrafa de vinho local ou de destilados importados pode custar mais do que em lojas especializadas de Paris ou Roma. Para comparação, o índice de preços de álcool em outros destinos turísticos mediterrâneos varia consideravelmente: Finlândia (207), Grécia (154,0), Portugal (107,1) e Espanha (90,1).

Esse cenário não é isolado. Segundo a publicação Turizm Gazetesi, citando um estudo da Hotelplan, a Turquia ainda pode parecer vantajosa para viajantes de países com custo de vida altíssimo, como a Suíça. No entanto, para orçamentos mais restritos, a inflação dos últimos três anos alterou a percepção do destino. Indicadores oficiais de inflação mantiveram-se entre 65% e 75% nos últimos anos, mas economistas estimam que as variações reais de preços tenham superado 100% em alguns períodos. Consequentemente, o custo de hospedagem em Antalya ou Bodrum subiu quase em dobro em três anos quando convertido para moeda forte, e o ticket médio em cafés e bares equiparou-se ao da Grécia e da Espanha, especialmente quando se incluem bebidas no consumo.

O reflexo no comportamento dos turistas

A mudança na estrutura de custos tem gerado efeitos colaterais no mercado. Um fenômeno notável é o aumento de cidadãos turcos viajando ao Egito para férias. Para uma família local, um pacote para Sharm el-Sheikh com sistema 'tudo incluso' é cerca de 30% a 40% mais barato do que passar as férias em destinos mediterrâneos próprios da Turquia. Essa dinâmica tem incentivado operadores de turismo a fortalecer rotas charter saindo de Istambul e Ancara para o Mar Vermelho.

Para o viajante que considera a Turquia, o foco deve estar no tipo de pacote escolhido. Especialistas do portal Turprom recomendam que, diante da volatilidade de preços em restaurantes e bares urbanos, o sistema 'tudo incluso' permanece como a ferramenta mais eficaz para controle orçamentário, uma vez que fixa o custo de alimentação e bebidas dentro da hospedagem. Quem prefere a autonomia para jantares externos e passeios por conta própria deve prever um orçamento para consumo de bebidas acima dos padrões europeus habituais. Alternativas como o Egito ou destinos asiáticos com regime de isenção de visto continuam a competir agressivamente na proporção entre custo e qualidade de serviço para quem busca economia em resorts de praia.