Brasil abre editais para transferir gestão de imóveis históricos para iniciativa privada

O governo federal deu o primeiro passo concreto para tirar do papel o Revive Brasil, um programa que visa transferir a gestão de imóveis históricos da União para a iniciativa privada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23 de novembro de 2026) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que utilizou suas redes sociais para destacar a iniciativa como uma forma de transformar prédios abandonados em polos turísticos, gerando renda e preservando o patrimônio.

Photo: Wikimedia Commons by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бразилия, Сан-Паулу

Na prática, o governo não está vendendo a propriedade, mas cedendo o uso. O modelo, inspirado em uma experiência portuguesa e baseado em um acordo de cooperação de 2020, funciona através de editais: a empresa vencedora assume a responsabilidade pela restauração e conservação do imóvel com recursos próprios e, em troca, pode explorá-lo comercialmente — como hotel ou restaurante — por um período determinado.

O lançamento marca o início da fase operacional com a abertura de dois editais específicos:

Fazenda Pau D'Alho (SP): Localizada em São José do Barreiro, a propriedade é um marco da economia cafeeira do século XIX. O investimento estimado é de R$ 63,2 milhões.

Localizada em São José do Barreiro, a propriedade é um marco da economia cafeeira do século XIX. O investimento estimado é de R$ 63,2 milhões. Fortaleza de Santa Cruz (PE): Situada na Ilha de Itamaracá (antigo Forte Orange, de origem holandesa de 1631), com investimento previsto em torno de R$ 9 milhões.

O caso da Fazenda Pau D'Alho traz um detalhe fundamental sobre a gestão da memória: a propriedade preserva tanto a casa-grande quanto a senzala. Para evitar a banalização do espaço, o edital do Ministério do Turismo é rígido: a senzala deve ser destinada exclusivamente a atividades de conscientização e preservação da memória da escravidão, sendo proibido qualquer outro uso comercial. Já o hotel previsto para o local, com 60 quartos, deverá ser construído fora dos muros do conjunto histórico, respeitando uma distância mínima de 15 metros.

Embora a narrativa do anúncio sugira a expansão por todo o território nacional, o programa ainda engatinha em termos de escala. Além dos dois editais atuais, outros dois bens haviam sido selecionados como projetos-piloto em 2020 pelo Iphan: a Fortaleza de Santa Catarina (PB) e o Forte Nossa Senhora dos Remédios (Fernando de Noronha, PE). O sucesso dessas primeiras concessões determinará se o Revive Brasil se tornará uma política sistemática de revitalização urbana ou se ficará restrito a casos isolados.

Brasil abre editais para transferir gestão de imóveis históricos para iniciativa privada