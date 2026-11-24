Incêndio em Zanzibar expõe risco dos telhados de palha em hotéis

No dia 21 de novembro, o distrito de Nungwi, destino popular no litoral norte de Zanzibar, foi palco de um incêndio que consumiu seis hotéis e diversas estruturas comerciais. O incidente, iniciado por volta das 16h, teve como ponto de partida a cozinha da pousada Makofi Guest House, mas a combinação de ventos fortes e a proximidade entre as construções acelerou a propagação do fogo.

Photo: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пожар

A vulnerabilidade do local ficou evidente na escolha dos materiais de construção: a maioria dos edifícios possuía telhados de palha tradicionais, que serviram como combustível para as chamas. Além do Makofi Guest House, foram atingidos os complexos The Z Hotel Zanzibar, The Nungwi Inn Hotel, Sandies Nungwi Beach Zanzibar, Pasha Nungwi Hotel e Bravo Hotel. De acordo com Hamis Kibata, secretário do conselho local, três desses estabelecimentos foram quase totalmente destruídos, enquanto os outros três sofreram danos parciais.

O impacto do incêndio extrapolou a rede hoteleira, atingindo a infraestrutura de apoio ao turismo na região. Quatro restaurantes e cerca de 40 estabelecimentos comerciais, incluindo cafés e lojas de lembranças, foram consumidos pelo fogo, alterando temporariamente a dinâmica da área urbana de Nungwi.

Evacuação e Segurança

Apesar da magnitude da destruição material, as autoridades locais informaram que não houve mortes ou feridos entre os visitantes. Ao todo, 183 pessoas foram evacuadas e realocadas temporariamente em outras hospedagens da região. A embaixada da Rússia na Tanzânia confirmou que nenhum cidadão russo foi afetado e que não houve solicitações de auxílio por parte de seguradoras ou operadoras de turismo.

O episódio expôs a fragilidade da segurança contra incêndios em áreas de alta densidade com materiais inflamáveis. Como resposta imediata, as autoridades turísticas de Zanzibar implementaram inspeções extraordinárias de segurança contra incêndios em todas as propriedades de Nungwi. A investigação oficial continua para detalhar as causas do início do fogo, embora o fator climático e a arquitetura local tenham sido determinantes para a escala do desastre.