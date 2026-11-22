Taxi voador ligando aeroporto às praias de Phuket até 2027

O trânsito congestionado nas estradas de Phuket, onde o trajeto entre o aeroporto e as praias de Patong ou Karon depende inteiramente da carga do asfalto, está prestes a ganhar uma alternativa vertical. A perspectiva não é de ficção científica, mas de uma logística real que deve redefinir a mobilidade da ilha até 2027. O que muda a equação não é apenas a promessa de velocidade, mas a conexão direta entre a chegada do passageiro e o ponto de descanso, eliminando a variável mais imprevisível das viagens em terra: o trânsito.

Photo: Lilium is licensed under Free More info Воздушное такси

A infraestrutura necessária para essa transição já está sendo desenhada. A empresa de tecnologia Sky ICT lidera a implementação dos rotas prioritárias, escolhendo não apenas destinos turísticos, mas nós de conexão críticos. Os trajetos mapeados ligam diretamente o Aeroporto Internacional de Phuket à Praia de Patong, à Praia de Karon e ao Cabo Promthep, aquele ponto elevado que serve como referência visual para quem quer a melhor visão da costa do Mar de Andaman. Não se trata de pontos aleatórios espalhados pela ilha, e sim de eixos que conectam a chegada ao fluxo principal de visitantes, reduzindo a complexidade de deslocamento em terra firme.

O coração desse sistema é a engenharia dos veículos. Os eVTOL (veículos elétricos de decolagem e pouso vertical) do modelo EHang EH216-S são aparelhos de duas lugares, projetados para operar em modo automático. A escolha dessa tecnologia específica resolve um problema logístico básico em ilhas: a capacidade de decolar e pousar em espaços verticais, sem a necessidade de pistas longas. É uma solução de terreno que se adapta à geografia de Phuket, onde o espaço é disputado entre infraestrutura urbana e áreas naturais protegidas.

A base legal como pré-requisito de voo

Embora a tecnologia exista e os rotas estejam traçados, a viabilidade econômica e operacional depende de um fator menos visível: a regulamentação. A Autoridade de Aviação Civil da Tailândia (CAAT) está finalizando o framework de licenciamento comercial para veículos autônomos. Isso não é uma formalidade burocrática; é a construção das regras de segurança que permitirão a integração desses drones no espaço aéreo compartilhado com outros tráfegos. Sem essa base jurídica, os voos permanecem como demonstrações isoladas, e não como um serviço de transporte público confiável.

Em 2027, esse mesmo arcabouço regulatório também dará luz verde à operação em larga escala de drones de carga. Para a geografia insular da Tailândia, essa é a camada mais prática da revolução aérea. A logística de entrega de cargas médicas e pacotes comerciais entre as ilhas de Samui, Phangan, Tao e Pattaya depende dessa capacidade. O uso de eVTOL para passageiros em Phuket é, portanto, a ponta visível de um projeto logístico mais amplo que visa conectar a arquipélago tailandês de forma independente das rotas marítimas tradicionais.

Para o viajante que planeja visitar a ilha, o impacto imediato será a previsibilidade. A espera no aeroporto e o tempo de deslocamento até o hotel, atualmente sujeitos às ondas de tráfego nas estradas costeiras, passam a ter um teto definido. Além da eficiência, o deslocamento em si se torna parte da experiência, oferecendo uma perspectiva aérea contínua do litoral que nenhum veículo terrestre consegue reproduzir. A mudança não é apenas sobre chegar mais rápido, mas sobre transformar o trajeto de uma etapa de cansaço em uma observação direta da geografia da ilha, enquanto o sistema técnico opera em silêncio e autonomia.