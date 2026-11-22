Turistas britânicos em Benidorm: barulho excessivo provoca protestos diretos

Em Benidorm, uma das praias mais procuradas pelos europeus, o clima de festa convive com uma tensão crescente. A cidade espanhola, que recebe milhões de visitantes anualmente, tornou-se o epicentro de um debate agudo sobre o comportamento dos turistas. Segundo o jornal Weekend Argus, os britânicos consolidaram a imagem, na percepção dos moradores locais, de quem menos respeita a comunidade residente, um rótulo que tem motivado reações diretas nas ruas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Разочарование в туризме

O atrativo e o limite

A escolha de Benidorm para férias de verão é tradicionalmente atraente pela infraestrutura turística robusta e pelo acesso fácil a balneários. No entanto, a experiência está sendo redefinida por um limite claro: a tolerância da população local em relação ao excesso de álcool e ao barulho. Os moradores apontam especificamente o abuso de bebidas alcoólicas em espaços públicos e a falta de consideração com as normas de convivência nos bairros residenciais como os principais fatores de atrito. Não se trata apenas de uma questão estética, mas de um choque direto entre o direito ao lazer do viajante e o direito à tranquilidade do cidadão local.

Para o viajante brasileiro que considera a Espanha como destino, este cenário impõe uma nova camada de planejamento. A reputação dos britânicos não é uma recomendação universal, mas serve como um alerta prático: as autoridades locais estão monitorando o impacto do turismo e considerando medidas mais rígidas. Isso inclui a possibilidade de multas pelo consumo de álcool em via pública e a restrição do número de apartamentos para hóspedes nos centros históricos. Quem planeja visitar Benidorm ou outras zonas costeiras espanholas deve entender que a liberdade de consumo e o barulho têm fronteiras sociais e legais que, em 2024, parecem estar mais rígidas do que antes.

A decisão de ir ou não, ou de escolher outra data e destino, depende de como o viajante se posiciona diante dessas regras. Se a expectativa é de uma noite longa e descontraída em espaços abertos, a resistência local pode transformar a estadia em uma experiência desconfortável, marcada por protestos e exigências de ordem. Por outro lado, para quem valoriza a infraestrutura turística mas está disposto a respeitar as normas de silêncio e convivência urbana, a cidade continua oferecendo seus serviços. A chave não é evitar a Espanha, mas ajustar as expectativas de comportamento para alinhar-se com a realidade de uma Europa que, em várias de suas portas de entrada, está redemarcando os limites da hospitalidade.