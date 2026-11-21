Vietnamitas aumentam em 60% as reservas na Rússia e mudam o perfil do turismo

A remoção de barreiras burocráticas altera rapidamente a dinâmica de quem opera o turismo na Rússia. Desde 15 de outubro, a implementação do regime de isenção de vistos entre a Rússia e o Vietnã gerou um impacto imediato na ocupação hoteleira: as reservas feitas por turistas vietnamitas saltaram 60% no primeiro mês, dobrando os números do ano anterior, segundo a plataforma de reservas Ostrovok.

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Essa mudança no fluxo migratório reflete um giro estratégico no perfil do visitante. Se antes o mercado era dominado por viajantes do Oriente Médio, agora o eixo se desloca para a Ásia. Além do Vietnã, países como China e Índia apresentam crescimento expressivo, enquanto a demanda vinda da Turquia subiu 40% em um ano. Para Irina Kozlova, diretora da Ostrovok, esse movimento é resultado de uma combinação entre a maior disponibilidade de voos, preços competitivos e a eliminação progressiva de exigências consulares.

A descentralização do fluxo e o impacto no bolso local

O efeito dessa nova demografia turística não se limita a Moscou ou São Petersburgo. Cidades regionais e destinos naturais, como o Lago Baikal, o Cáucaso do Norte e o Norte Russo, começam a sentir a chegada de estrangeiros. Cidades como Khabarovsk (+53%), Vladivostok (+31%) e Krasnodar (+27%) registraram os maiores crescimentos em reservas internacionais.

Em Krasnodar, a mudança é sentida diretamente no faturamento do setor hoteleiro. O turista estrangeiro apresenta um ticket médio de hospedagem superior a 10 mil rublos por noite — quase o dobro dos 6 mil rublos gastos, em média, por viajantes russos. Essa diferença de consumo reflete a preferência por serviços de maior padrão: enquanto o turista interno opta por apartamentos ou hotéis de três estrelas, os estrangeiros buscam conforto superior. Mais de 40% das reservas internacionais concentram-se em hotéis de 4 estrelas, e 16% em estabelecimentos de 5 estrelas.

Com a maior utilização de serviços adicionais nos hotéis, o setor projeta que a isenção de vistos com o Vietnã crie um efeito sustentável de longo prazo, similar ao ocorrido com o mercado chinês, especialmente com a expectativa de nova alta no fluxo de visitantes durante as festas de fim de ano.