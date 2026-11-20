Pix expande alcance global com integração ao Alipay+ e WeChat

Alipay+ e WeChat integraram o Pix nesta semana. As plataformas passaram a permitir que turistas chineses paguem compras no Brasil por meio de seus aplicativos. A conexão liga diretamente os sistemas ao Banco Central do Brasil e, na fase inicial, restringe-se a pagamentos de visitantes em território nacional.

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Alipay+, da Ant International, anunciou a integração na quinta-feira (19). A plataforma atende 2,1 bilhões de usuários e mais de 150 milhões de comerciantes. Seu gerente-geral para as Américas, Weixiao Jiang, declarou que o Pix “é um exemplo notável de como a inovação em pagamentos pode transformar o comércio do dia a dia em grande escala”. O WeChat, da Tencent, também ativou o serviço para seus cerca de 900 milhões de usuários. O sistema converte yuan em reais no momento da compra e credita o valor automaticamente na conta do comerciante brasileiro.

Em março de 2023, Brasil e China criaram uma câmara de compensação para transações em real e yuan sem intermediação do dólar. Em maio do ano passado, durante visita de Gabriel Galípolo à China, os bancos centrais renovaram um swap cambial de 190 bilhões de yuans, equivalentes a cerca de R$ 157 bilhões. A isenção de visto para chineses no Brasil vigora até 31 de dezembro de 2026.

A ampliação de funcionalidades do Pix por meio dessas plataformas em 2027 dependeria da continuidade da isenção de visto e do volume real de turistas chineses que optarem pelo pagamento instantâneo. Se o fluxo de visitantes crescer, os interesses comerciais dos superapps em capturar transações em reais tenderiam a reforçar a conexão técnica já estabelecida.