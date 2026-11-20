Myeong-dong lotado e sem saída: quem visita Seul precisa planejar o descarte de resíduos

Imagine a cena: você está no coração de Myeong-dong, em Seul, no meio de uma rua lotada de pessoas, e carrega uma única palhinha de plástico. Você anda por 500 metros, entra em lojas, olha para as calçadas movimentadas, mas não encontra um único ponto de descarte. Não é falta de educação dos locais, nem negligência do turista. É uma consequência direta de uma política municipal que, ao tentar resolver o problema do lixo residencial, criou uma barreira invisível para quem visita a capital sul-coreana.

Photo: mstyslavchernov.com by Мстислав Чернов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Южная Корея

Para quem planeja conhecer Seul, o destino oferece uma experiência gastronômica e comercial vibrante, reconhecida globalmente. No entanto, a realidade prática da cidade esconde uma limitação concreta que afeta a rotina do visitante: a escassez extrema de lixeiras públicas nas áreas turísticas.

O paradoxo da limpeza em Seul

A ausência de lixeiras nas principais áreas de comércio, como Myeong-dong, Hongdae, Bukchon e Songpa, não é acidental. Segundo relatos de turistas, como o de uma visitante da Alemanha que ficou quase uma hora procurando onde descartar um pequeno resíduo de comida, ou o de um turista de Ho Chi Minh que carregou um copo vazio de bubble tea até o próximo ponto turístico, a situação é comum.

Na região de Myeong-dong, o principal hub de compras e gastronomia da cidade, não há lixeiras públicas ao longo de 500 metros de ruas movimentadas. Em todo o distrito turístico, existem apenas 35 contêineres. Esse número contrasta com a densidade de visitantes e a quantidade de embalagens geradas pelo consumo de rua.

A origem do problema

A raiz dessa situação remonta a 1995, quando Seul introduziu um sistema de cobrança pelo descarte de resíduos domésticos. A regra exigia que os moradores comprassem sacos específicos, cujo custo variava conforme o tamanho. O objetivo era incentivar a redução do lixo em casa.

Entretanto, a política teve um efeito colateral: muitos residentes passaram a usar as lixeiras públicas para descartar o lixo de seus lares, burlando o pagamento dos sacos especiais. Para evitar o acúmulo excessivo nesses pontos, o governo local iniciou a remoção maciça de lixeiras das ruas. Entre 1995 e 2007, o número de contêineres públicos no município caiu de 7.607 para 3.707.

Distribuição desigual e impacto no turismo

Hoje, a distribuição dos recursos disponíveis é altamente desigual. Dados recentes apontam que o distrito de Gangnam possui 992 lixeiras de rua, enquanto o distrito de Jung-gu, onde fica Myeong-dong, tem apenas 146. Tentativas recentes de instalar novas lixeiras têm encontrado resistência de moradores e pequenos comerciantes, que temizam a atração de indesejados ou a desvalorização da paisagem comercial.

Essa dinâmica ocorre no auge do turismo na Coreia do Sul. Segundo registros até 12 de novembro, o país recebeu mais de 20 milhões de visitantes internacionais no ano, um recorde histórico. Para o viajante brasileiro, que costuma se sentir bem-vindo e livre para explorar, isso significa um ajuste necessário: a responsabilidade pelo descarte das embalagens de street food — onipresente na cidade — recai inteiramente sobre o próprio turista.

Para quem vale a viagem e como se adaptar

Seul continua sendo um destino excepcional para quem busca cultura, moda, tecnologia e uma cena culinária urbana de alta qualidade. A experiência é enriquecedora, mas exige uma mudança de hábitos. Antes de consumir alimentos nas ruas, vale a pena observar se há lixeiras próximas ou, idealmente, levar os resíduos até uma loja, hotel ou área designada. Muitos estabelecimentos aceitam descarte, embora nem todos, como demonstrado pelos relatos de recusas.

A escolha de visitar Seul não deve ser detida pela falta de lixeiras, mas sim planejada com essa realidade em mente. O atrativo da cidade, seu energia e sua oferta cultural, superam esse inconveniente, desde que o viajante esteja ciente de que a infraestrutura de conveniência pública é limitada. A recomendação é clara: seja paciente, observe o ambiente e não dependa da sorte para encontrar um ponto de descarte a cada esquina.