Antes de conferir o passaporte e os tickets, muitos viajantes cometem um erro silencioso: montam a mala médica com base em marcas que não existem no destino. A recomendação do infectologista Andrés Eñao, publicada no The Washington Post, é direta: o que define a sua segurança não é o nome comercial da caixinha, mas o princípio ativo da molécula.
Em muitas partes do mundo, o mesmo medicamento que você compra em farmácias locais pode estar sob um nome completamente diferente ou simplesmente não ser comercializado naquele país específico. Eñao destaca que a regra de ouro é visitar um médico antes da viagem para obter receitas. O detalhe crítico, que costuma passar despercebido na correria da preparação, é exigir que o receituário indique as denominações internacionais não patenteadas (os princípios ativos).
Isso não é burocracia; é estratégia. Se você chega a um país e procura por "Tylenol" ou "Brufen" e não encontra, mas tem a prescrição com "paracetamol" ou "ibuprofeno", a comunicação com o farmacêutico local fica imediata e efetiva. Dependentes de medicamentos para doenças crônicas correm um risco adicional: se a embalagem original tiver apenas o nome comercial e a tradução não for direta, a substituição pode falhar.
Muitos turistas levam potes de chás, suplementos de probióticos e diversos fitoterápicos. Para Eñao, isso é peso morto. A eficácia desses produtos em condições de viagem é questionável, e o espaço na mala é precioso. O infectologista lista o que de fato deve compor o kit básico de primeiros socorros, focando em itens com ação comprovada e versatilidade:
Um dos maiores erros logísticos de quem viaja é colocar medicamentos na bagagem de despachar. A recomendação de Eñao é categórica: toda medicação essencial deve estar na bagagem de mão. O risco não é apenas a perda do bagagem, que pode atrasar sua capacidade de tratar uma crise aguda (como uma crise de enxaqueca forte, dor abdominal ou febre alta) durante o voo ou na espera no aeroporto. É também uma questão de acesso imediato.
Além disso, ao transportar os remédios em suas embalagens originais, com etiquetas legíveis, você evita problemas no controle de segurança ou na alfândega. Uma caixa de remédio desconhecida, solta e sem identificação clara, pode gerar dúvidas desnecessárias. Manter a integridade da embalagem e o acesso físico ao medicamento são as duas âncoras da sua segurança durante a viagem.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.