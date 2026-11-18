Estabelecimentos na Baixa de Lisboa ignoram o português e publicitam serviços apenas em inglês

No coração da Baixa lisboeta, onde a eloquência de Padre António Vieira e a memória de Santo António ainda ecoam em azulejos e monumentos, surge um novo tipo de silêncio: o do português. Em diversas ruas do centro histórico, a língua nacional foi substituída por avisos em inglês, transformando a experiência de quem habita a cidade numa sensação de estrangeiridade no seu próprio território.

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Um exemplo gritante encontra-se no estabelecimento The Folks. À porta, a mensagem é clara: "Please wait to be seated". Os cartazes publicitam "Cold brew" e "Homemade lemonades". Até a lista de preços e os avisos sobre alergénios, afixados na vitrine, ignoram o português. A única palavra na língua local visível no exterior é a do sistema de segurança: "Alarme".

Para a gestão do local — detido por um cidadão azerbaijano e gerido por uma jovem nepalesa -, a situação é banal. "Ninguém se queixa", afirmam, argumentando que Portugal é um país turístico e que os menus internos estão em português. No entanto, esta visão ignora a barreira invisível que se cria: cidadãos que não dominam o inglês ou que consideram ofensivo o desprezo pela língua oficial acabam por nem sequer entrar.

O fenómeno não é isolado. No Largo de Santo António da Sé, o Dear Breakfast segue a mesma lógica. Na Rua da Madalena, a loja Lucky Simon's anuncia saldos apenas em inglês, e a galeria Prime Matter exige que se toque a campainha ("ring the bell") para entrar. Para muitos proprietários, a justificação é puramente económica: se 90% do fluxo é estrangeiro, o português torna-se um detalhe secundário.

Contudo, para os residentes, este cenário é visto como uma falta de respeito. Inês, jurista que vive na zona, recorda que a pandemia provou que a sobrevivência do comércio local dependia dos residentes, e não apenas do turismo. Carolina, residente na Baixa desde o nascimento, recusa-se a entrar em locais onde não se fala português, definindo a prática como "vergonhosa".

O abismo entre a lei e a realidade

A questão central não é apenas estética ou cultural, mas legal. O Código da Publicidade proíbe a publicidade em língua estrangeira, a menos que os produtos se dirijam exclusivamente a estrangeiros. Além disso, o Decreto-Lei n.º 238/86 obriga a que todas as informações sobre bens e serviços no mercado nacional sejam prestadas em português, prevendo a tradução integral caso o texto original seja estrangeiro.

Apesar da clareza da lei, a sua aplicação é um labirinto burocrático:

Câmara de Lisboa: Remeteu a responsabilidade para as Juntas de Freguesia.

Remeteu a responsabilidade para as Juntas de Freguesia. Junta de Santa Maria Maior: Negou a competência e sugeriu contactar a União das Associações de Comércio de Lisboa (UAC).

Negou a competência e sugeriu contactar a União das Associações de Comércio de Lisboa (UAC). UAC: Afirmou não ter recebido queixas de consumidores, embora reconheça que, a priori, a informação deve ser em português.

Afirmou não ter recebido queixas de consumidores, embora reconheça que, a priori, a informação deve ser em português. ASAE: A entidade fiscalizadora afirma que não há registo de denúncias e minimiza a situação, considerando que frases como "Please wait here" são meras indicações genéricas e não "características do serviço".

A Direção Geral do Consumidor (DGC) é a única a bater o pé: o incumprimento destas regras constitui uma contraordenação económica grave. Para a DGC, a lei é clara e a solução passa por uma maior divulgação dos direitos dos consumidores.

Enquanto a fiscalização hesita e os proprietários priorizam o turista, o cidadão português na Baixa encontra-se numa zona cinzenta: tem o direito legal à informação na sua língua, mas, na prática, é convidado a sentar-se apenas se souber dizer "thank you".