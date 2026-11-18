No coração da Baixa lisboeta, onde a eloquência de Padre António Vieira e a memória de Santo António ainda ecoam em azulejos e monumentos, surge um novo tipo de silêncio: o do português. Em diversas ruas do centro histórico, a língua nacional foi substituída por avisos em inglês, transformando a experiência de quem habita a cidade numa sensação de estrangeiridade no seu próprio território.
Um exemplo gritante encontra-se no estabelecimento The Folks. À porta, a mensagem é clara: "Please wait to be seated". Os cartazes publicitam "Cold brew" e "Homemade lemonades". Até a lista de preços e os avisos sobre alergénios, afixados na vitrine, ignoram o português. A única palavra na língua local visível no exterior é a do sistema de segurança: "Alarme".
Para a gestão do local — detido por um cidadão azerbaijano e gerido por uma jovem nepalesa -, a situação é banal. "Ninguém se queixa", afirmam, argumentando que Portugal é um país turístico e que os menus internos estão em português. No entanto, esta visão ignora a barreira invisível que se cria: cidadãos que não dominam o inglês ou que consideram ofensivo o desprezo pela língua oficial acabam por nem sequer entrar.
O fenómeno não é isolado. No Largo de Santo António da Sé, o Dear Breakfast segue a mesma lógica. Na Rua da Madalena, a loja Lucky Simon's anuncia saldos apenas em inglês, e a galeria Prime Matter exige que se toque a campainha ("ring the bell") para entrar. Para muitos proprietários, a justificação é puramente económica: se 90% do fluxo é estrangeiro, o português torna-se um detalhe secundário.
Contudo, para os residentes, este cenário é visto como uma falta de respeito. Inês, jurista que vive na zona, recorda que a pandemia provou que a sobrevivência do comércio local dependia dos residentes, e não apenas do turismo. Carolina, residente na Baixa desde o nascimento, recusa-se a entrar em locais onde não se fala português, definindo a prática como "vergonhosa".
O abismo entre a lei e a realidade
A questão central não é apenas estética ou cultural, mas legal. O Código da Publicidade proíbe a publicidade em língua estrangeira, a menos que os produtos se dirijam exclusivamente a estrangeiros. Além disso, o Decreto-Lei n.º 238/86 obriga a que todas as informações sobre bens e serviços no mercado nacional sejam prestadas em português, prevendo a tradução integral caso o texto original seja estrangeiro.
Apesar da clareza da lei, a sua aplicação é um labirinto burocrático:
A Direção Geral do Consumidor (DGC) é a única a bater o pé: o incumprimento destas regras constitui uma contraordenação económica grave. Para a DGC, a lei é clara e a solução passa por uma maior divulgação dos direitos dos consumidores.
Enquanto a fiscalização hesita e os proprietários priorizam o turista, o cidadão português na Baixa encontra-se numa zona cinzenta: tem o direito legal à informação na sua língua, mas, na prática, é convidado a sentar-se apenas se souber dizer "thank you".
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.