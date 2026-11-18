Autoridades de Karangasem investigam coloração rosa no rio Bebayu em Bali

Na vila de Labasari, na ilha de Bali (Indonésia), a água do rio Bebayu, próximo à praia, assumiu uma coloração rosa intensa de forma súbita. A situação chamou a atenção das autoridades locais não apenas pelo aspecto visual, mas também por um odor químico forte, descrito como uma mistura de amônia e enxofre. Esse fenômeno gerou incertezas imediatas sobre a qualidade da água e a segurança da área para banhistas e moradores.

Photo: commons.wikimedia.org by Aurelia Teslaru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Бали

Segundo dados apurados pela mídia local, citados pela Bali Post, a autoridade ambiental de Karangasem, liderada por I Made Wiguna, confirmou que a equipe técnica coletou amostras em três pontos distintos: no centro da área com a coloração anômala e em dois locais a montante. Essa metodologia é essencial para rastrear a origem do poluente e determinar onde pode ter ocorrido o descarte ou a reação química. Até o momento, no entanto, a causa exata não foi estabelecida de forma definitiva.

Hipóteses técnicas e limites das evidências

A principal teoria trabalhada pelos especialistas é a de uma proliferação maciça de microalgas específicas, capazes de alterar a cor da água para tons rosados. Essa hipótese é biologicamente plausível em ambientes tropicais, onde flutuações de temperatura ou nutrientes podem desencadear blooms algal. Outra possibilidade investigada envolve fazendas de camarão nas proximidades, embora, até aqui, não haja provas diretas que liguem suas operações ao estado atual do rio. A busca por indústrias de tinturaria que pudessem ter descartado pigmentos sintéticos também não resultou em identidades confirmadas. Diferenciação entre regra e especulação é crucial: o que está comprovado é a presença da coloração e do odor; o que permanece na esfera da conjectura é a fonte específica do agente causador.

O que os viajantes devem observar

Diante da incerteza sobre a composição da água, as autoridades implementaram uma medida preventiva: a proibição temporária do uso da água do rio para fins domésticos ou irrigação agrícola na região afetada. É fundamental distinguir essa restrição de uma interdição geral à praia. O acesso ao litoral e ao banho de mar não foi banido por conta desse incidente específico, uma vez que a poluição identificada está ligada ao curso d'água doce e não ao oceano. Ainda assim, a prudência é a única orientação segura. Em qualquer região tropical, a observação de mudanças bruscas na cor da água ou a detecção de odores químicos deve levar à evitação imediata do contato. Contatos com água potencialmente contaminada por excesso de algas ou substâncias químicas podem causar irritação na pele, nos olhos e nas mucosas. A ausência de um diagnóstico laboratorial fechado significa que o risco não é zero, mas a resposta correta é a cautela individual, não o pânico coletivo. Até que análises precisem a origem e a toxicidade, a distância em relação ao ponto afetado é a melhor proteção.