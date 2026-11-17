Espanha redistribui turistas para evitar lotação extrema até 2040

Para quem planeja as férias na Europa, a escolha entre a Espanha e a França deixou de ser apenas uma questão de preferência cultural para se tornar uma decisão sobre a experiência de conforto e a logística do destino. Enquanto a França mantém sua força na diversidade de atividades durante todo o ano, a Espanha vive uma expansão acelerada, impulsionada por um clima previsível e conexões aéreas eficientes que atraem milhões de viajantes em busca de sol.

Photo: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Испания

Essa dinâmica de crescimento é visível nos números: nos primeiros nove meses de 2026, a Espanha recebeu mais de 80,5 milhões de visitantes estrangeiros, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior. O fluxo é tão intenso que as projeções indicam que, até 2040, o país poderá atingir a marca de 110 milhões de turistas, superando a França, que deve chegar a 105 milhões no mesmo período.

O limite da infraestrutura e a nova estratégia

O salto no volume de pessoas, que passou de 85,2 milhões em 2023 para 96,8 milhões em 2025, trouxe um efeito colateral concreto: a pressão sobre os serviços. O crescimento da rede hoteleira e de restaurantes nem sempre acompanha a velocidade da demanda, resultando em pontos de saturação nas localidades mais populares. Para quem viaja, isso se traduz em maior lotação e riscos à qualidade do serviço nas áreas turísticas tradicionais.

Diante desse cenário, o governo espanhol mudou a abordagem. Com a "Estratégia de Turismo 2030", aprovada em outubro de 2025, o objetivo deixou de ser o simples aumento do número de visitantes. A prioridade agora é a redistribuição do fluxo. Na prática, isso significa que o turista encontrará incentivos e promoções para explorar regiões menos conhecidas, fora dos eixos convencionais, como forma de evitar a superlotação das "zonas quentes".

Essa mudança de modelo impacta diretamente o bolso e a experiência do viajante. Embora a receita gerada pelo turismo na Espanha tenha crescido 8% nos primeiros nove meses de 2026, atingindo 114,38 bilhões de euros, o conforto da viagem passará a depender da disposição do turista em fugir do óbvio. Com a previsão de que o volume de visitas cresça mais 13,6% até 2040 em relação aos níveis de 2025, a tendência é que a qualidade da experiência esteja cada vez mais ligada a destinos alternativos e ao desenvolvimento sustentável do setor.