Suco em Phuket dobra de preço: a conta real que os turistas precisam conferir

O preço de um suco de frutas frescas em Phuket dobrou em apenas um mês. Para muitos viajantes, isso representa mais do que um simples reajuste na cardápio: é a materialização de uma inflação que, em outubro de 2024, alcançou 3,9% na Tailândia, o nível mais alto desde janeiro de 2023. Este salto, que veio de 2,82% em setembro, não ocorre no vácuo. Ele reorganiza a matemática do custo total da estadia e exige uma leitura mais cuidadosa sobre o que está incluso nas reservas e onde os preços reais estão pressionando o bolso do turista.

Photo: commons.wikimedia.org by Alex Kovacheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плавучий рынок

A principal variável nesta equação não está no valor da diária do hotel, mas nos custos operacionais que permeiam a experiência. O Ministério do Comércio da Tailândia atribui o aumento a fatores externos, especificamente à alta de energia nos mercados globais e aos impactos de desastres naturais na agricultura.

O combustível é o epicentro dessa mudança: o diesel subiu 36% em um ano, passando de 31,35 para 42,70 bahts por litro, enquanto a gasolina Gasohol 95 teve um acréscimo de 28,5%, atingindo 41,47 bahts. Juntas, essas categorias respondem por aproximadamente 56% do aumento total da inflação. Na prática, isso significa que o custo de um transfer aeroporto-hotel, a locação de um moped para circular na ilha ou até mesmo o valor de uma excursão com transporte incluído estão sendo recalculados diariamente. Para o turista, a recomendação prática é não aceitar um preço 'fixo' de transporte sem verificar se ele já incorpora essa nova realidade dos combustíveis, pois a base de cálculo dos motoristas e agências locais mudou substancialmente.

A alimentação segue a mesma lógica de pressão, mas por razões diferentes. Enchentes em regiões agrícolas provocaram um aumento de 17% nos preços de hortaliças e frutas frescas. O custo total de produtos alimentares está 4,26% acima do nível do ano passado. Soma-se a isso a alta de 15% nos preços da energia elétrica, que encarece a operação de restaurantes e cafés. Essa cadeia de custos obrigatórios — ingredientes caros e energia mais cara — explica por que itens aparentemente simples, como o suco citado em Phuket, sofrem reajustes abruptos. Ao comparar ofertas de pacotes 'tudo incluído' (all-inclusive) ou reservas com pensão completa, o viajante deve atentar para a qualidade e a quantidade dos itens servidos, pois a tendência econômica sugere que as operadoras estão otimizando custos nesses serviços para manter as tarifas de base competitivas.

Contexto regional e comparativos

É fundamental situar esses números dentro do cenário do Sudeste Asiático para evitar conclusões apressadas. A inflação tailandesa não é a mais alta da região. Dados oficiais indicam que o Vietnã registrou 5,09% de inflação anual no fim de outubro, enquanto a Indonésia, segundo o Badan Pusat Statistik, está em 3,23%. A Tailândia ocupa uma posição intermediária: pior que a Indonésia, mas melhor que o Vietnã. Essa comparação é vital para o planejamento. Ela indica que o aumento nos custos na Tailândia não é uma anomalia isolada, mas parte de um movimento continental de encarecimento de insumos básicos. Portanto, a estratégia de 'esperar promoção' pode ser menos eficaz do que ajustar expectativas de consumo e verificar minuciosamente o que cada pacote cobre. A economia local está reagindo a custos globais de energia e climáticos, e o preço final que o turista paga reflete essa realidade estrutural, não apenas uma oferta de temporada.