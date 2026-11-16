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Preços de esqui nos Alpes: por que a Suíça subiu pouco e continua a mais cara?

Turismo

Planejar uma temporada de esqui nos Alpes para 2026/27 exige mais do que apenas escolher o destino; exige uma leitura cuidadosa do que os preços realmente cobram. A expectativa de que a alta dos custos será uniforme se desmorona ao comparar os números: a taxa média de crescimento dos passes de seis dias nas regiões populares foi de 3,4%, atingindo 388 euros, segundo dados do portal Snowplaza. No entanto, essa média esconde divergências significativas entre países e até entre bairros de uma mesma cidade. Enquanto a Alemanha registrou aumento de 5% e a Áustria, 4,4%, a Suíça manteve sua taxa de inflação de passagens em apenas 0,5%. É aqui que reside o verdadeiro dilema do viajante: pagar menos por um destino que subiu pouco, ou pagar mais por um que manteve preços estáveis, mas já era caro de entrada.

Сезонность туристического спроса. Горнолыжный курорт
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сезонность туристического спроса. Горнолыжный курорт

A Suíça ilustra essa dinâmica com clareza. Apesar de ter tido o menor aumento percentual, permanece como a opção mais cara em valores absolutos, com um passe de seis dias custando em média 432 euros. Em contrapartida, a Alemanha, líder no índice de crescimento, oferece a média mais baixa, de 313 euros. A Áustria segue na sequência com 426 euros, enquanto França e Itália apresentam preços próximos, de 374 e 372 euros, respectivamente. Essa discrepância indica que o "barato" relativo depende menos do país e mais da estação específica escolhida dentro dele.

Contrastes dentro da mesma malha alpina

Nas regiões áustrias, a variação interna é notável. O popular Sölden encareceu 6,1%, alcançando 478,50 euros para seis dias de acesso. Isso o coloca acima de Ischgl (451 euros) e St. Anton (468 euros). Contudo, a hospedagem apresenta um contraste ainda mais acentuado. Em Lech, uma noite em hotel quatro-estrelas com meio pensão custa em média 569 euros para duas pessoas. Já em St. Johann, a mesma categoria de acomodação sai por cerca de 285 euros a noite, praticamente metade do custo. Essa diferença sugere que a economia real na Áustria muitas vezes vem do ajuste na localização da hospedagem, não necessariamente da redução no custo do esqui.

Na Itália, o legado olímpico de 2026 em Cortina d'Ampezzo redefiniu as expectativas de preço. A região da província de Belluno viu o custo de hospedagem subir 9%, ultrapassando o aumento dos passes de esqui. Em Cortina, a flutuação sazonal é drástica: no período de Natal, a diária por pessoa é de 308 euros, enquanto no final de março, o valor cai para 113 euros. Para quem busca o melhor custo-benefício sem abrir mão das pistas, a França se destaca por opções de entrada acessível. O resort de Roubaix-le-Buisse oferece um passe diário por apenas 20 euros, com o custo total de diária e esqui girando em torno de 41 euros. É um modelo oposto ao das "Três Vales" (Courchevel/Meilleval), onde o passe de seis dias custa 421 euros, e à região de Tignes-Val d'Isère, que cobra 468 euros pelo mesmo período.

Estratégias de redução de custos

Para otimizar o orçamento, os especialistas apontam para três vetores principais. Primeiro, a flexibilidade nas datas: viajar em meados de dezembro ou na metade de janeiro pode resultar em economias de 35% a 40% em relação ao pico de Natal. Em Bormio, por exemplo, o passe em início de dezembro custa 226 euros, contra 342 euros na alta temporada.

Segundo, o uso de pacotes familiares. Em destinos como as "Três Vales", na França, tarifas como a Family Flex permitem economizar até 76 euros por adulto quando acompanhado por crianças. Terceiro, a escolha estratégica de resorts menores. Opções como Reallón, na França, ou Hahnenkamm, na Alemanha, permitem reduzir custos de infraestrutura sem sacrificar a qualidade das pistas alpinas, oferecendo uma alternativa viável para quem prioriza a experiência de esqui sobre a ostentação do destino.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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