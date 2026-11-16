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Outono no Japão 2026: Calor atrasa folhas e muda a janela ideal de viagem

Turismo

Em 2026, a tradição japonesa de observar a mudança das cores das folhas enfrentou um obstáculo meteorológico: o calor prolongado atrasou o processo natural de coloração. O que deveria ser uma transição previsível transformou-se em um fenômeno dinâmico, onde o "frente" da mudança das folhas se moveu de norte para sul e das montanhas para as cidades com uma lentidão incomum. Para quem planeja a viagem, isso significa que as datas calendarizadas tradicionais podem levar a uma decepção, mostrando apenas copas verdes ou galhos já despidos.

Туризм в японии осенью
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Туризм в японии осенью

A compreensão desse atraso exige distinguir dois tipos de paisagem autoral, que possuem tempos de pico diferentes. As folhas amarelas, principalmente do ginko, que formam as famosas alamedas douradas nas áreas urbanas, atingiram seu auge mais cedo. Em Sapporo e Aomori, no extremo norte, esse período ocorreu já no início de novembro. Em Tóquio, por outro lado, o pico das folhas amarelas está previsto para perto do final de novembro, especificamente em torno de 29 de novembro.

As folhagens vermelhas, símbolo cultural do outono no Japão, demonstraram maior sensibilidade às condições térmicas, resultando em um atraso mais pronunciado em 2026, especialmente nas regiões ocidentais do país, onde o pico se desloca para 8 a 10 dias após a data média histórica. Em Tóquio, a expectativa é de que o vermelho atinja seu máximo por volta de 30 de novembro. No entanto, para Kyoto e Wakayama, a janela ideal para a observação das cores intensas só abre em meados de dezembro, mais precisamente por volta de 14 de dezembro.

Estratégias de altitude e geografia

Para quem busca a experiência completa da "momiji" (folhas vermelhas), a escolha do destino envolve um compromisso entre a conveniência urbana e a pureza da paisagem natural. Nas zonas baixas, como Osaka ou Fukuoka, o pico ocorre entre o final de novembro e meados de dezembro. Caso a viagem tenha ocorrido antes dessa janela, a única alternativa para garantir a contemplação das cores é a ascensão a áreas de altitude superior.

A montanha Takao, a apenas 599 metros de altura nas proximidades de Tóquio, oferece uma exceção temporária: seu pico de coloração acontece em meados de novembro, permitindo a visualização do outono sem a necessidade de esperar até dezembro. Similarmente, na província de Shimane, os jardins do Museu Adachi, conhecidos por sua geometria paisagística precisa, também exibem suas cores vibrantes já em meados de novembro.

As previsões da Japan Meteorological Corporation apontam os seguintes marcos temporais para 2026: início de novembro para Sapporo e Aomori (ambos os tons); final de novembro para Tóquio (pico de amarelo e vermelho); e dezembro para Kyoto (pico do vermelho até 14) e Osaka (início do mês).

O risco central desta temporada reside na inércia térmica: quanto mais quente for o outono em uma região específica, mais tardia será a mudança de cor. Diante dessa variável, a única garantia de sucesso para o observador das folhas é a capacidade de se deslocar para pontos mais altos do relevo, onde o frio chega primeiro.

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Author`s name Petr Ermilin
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