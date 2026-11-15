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O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents

Turismo

Em 6 de novembro, na região de Murmansk, Rússia, a busca por um turista de 37 anos, morador de Moscou, foi encerrada após a confirmação de sua morte. O homem fazia parte de um grupo organizado que visitava a praia chamada "Ovos do Dragão", em Teriberka. Segundo informações do gabinete regional de investigação, a vítima e uma mulher que acompanhava o passeio se aproximaram da borda da água para tirar fotografias quando foram surpreendidos por uma onda forte. A mulher conseguiu se salvar e foi hospitalizada com hematomas e sinais de hipotermia, mas o homem não resistiu. Seu corpo foi localizado na costa dias depois do início das buscas.

Закат на скалистом берегу
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Закат на скалистом берегу

Investigação sobre a organização do passeio

O Comitê de Investigação da Rússia abriu uma verificação processual sobre o incidente. O foco da apuração é determinar se os organizadores do turismo cumpriram as normas de segurança em uma zona de alto risco. As autoridades estão analisando os fatos à luz do Artigo 238 do Código Penal, que trata da prestação de serviços que não atendem aos requisitos de segurança para a vida e a saúde dos consumidores. A investigação busca esclarecer se houve negligência por parte da empresa receptiva e se era possível prevenir a tragédia com medidas adicionais.

Vulnerabilidades naturais do local

A praia "Ovos do Dragão", conhecida por seus grandes blocos de pedra arredondados, é um dos pontos mais visitados de Teriberka, mas apresenta riscos naturais significativos. A área é marcada por correntes marítimas fortes e uma atividade de ondas intensa. No Mar de Barents, a dinâmica das marés é imprevisível, podendo cobrir a zona costeira subitamente, sem tempo hábil para recuo seguro. Além disso, a navegação sobre as rochas escorregadias torna-se extremamente difícil durante tempestades ou ressacas fortes.

Embora as autoridades locais e os serviços de salvamento instalem sinalizações de advertência regularmente, o risco persiste quando os visitantes ignoram essas indicações em busca de melhores ângulos para fotos. A principal recomendação técnica para essa região é manter uma distância segura da linha da água, da ordem de dezenas de metros, e considerar o calendário de marés ao planejar qualquer percurso no litoral.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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