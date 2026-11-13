Viagem Ásia-Sul: fim do burocrático e início do padrão digital

Para quem viaja entre o Sudeste Asiático e a Coreia do Sul, a experiência de cruzar fronteiras e lidar com burocracias regionais está prestes a mudar. O que antes ficava no campo de acordos diplomáticos e promessas em cúpulas internacionais agora começa a ser traduzido em serviços digitais e a simplificação de processos para o passageiro. Durante a mesa redonda ASEAN-Korea, realizada em Jacarta no dia 5 de novembro, autoridades e especialistas admitiram que a fase de declarações genéricas acabou, dando lugar à implementação de resultados concretos.

Photo: mstyslavchernov.com by Мстислав Чернов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Южная Корея

Do papel para o smartphone: a digitalização do trajeto

A mudança real para o viajante não virá de um decreto, mas da implementação de ferramentas tecnológicas. O foco atual é a criação de padrões regionais de atendimento e a adoção de soluções digitais que acompanhem o turista desde o momento da reserva até a visita final aos destinos. Na prática, o objetivo é eliminar a fragmentação: reduzir a dependência de múltiplos sistemas de pagamento distintos, uniformizar regras de segurança e desburocratizar a documentação necessária para transitar entre os países do bloco.

Para que isso aconteça, quatro eixos prioritários foram encaminhados a grupos de trabalho técnicos: a facilitação do trânsito nas fronteiras, a segurança do turista, a qualificação profissional no setor de hospitalidade e a gestão das diferenças culturais. O intuito é que o viajante sinta menos o impacto da mudança de país e mais a fluidez de um ecossistema integrado.

O volume do fluxo e o desafio da infraestrutura

A pressa em padronizar esses serviços é justificada pelos números. A Coreia do Sul é um dos principais motores do turismo na região ASEAN, enviando anualmente mais de 9,6 milhões de turistas para esses destinos. A escala do movimento é massiva: em 2025, a região ASEAN registrou cerca de 147 milhões de chegadas internacionais, sendo que quase 42% dessas viagens ocorreram dentro do próprio bloco.

Quando se expande a análise para o grupo ASEAN Plus Three (que inclui China, Japão e Coreia do Sul), o volume de visitas internacionais sobe para 244 milhões. Segundo Hyung Song Hong, da Organização de Turismo da Coreia, esse volume de pessoas exige que o turismo não seja apenas um fluxo de passageiros, mas um mecanismo que beneficie as comunidades locais sem sobrecarregar a infraestrutura urbana. O desafio agora é transformar esses milhões de visitantes em um fluxo estruturado, regido por padrões de qualidade de serviço unificados.