Região de Moscou deixa de ser apenas passagem: novos polos turísticos atraem visitantes

A paisagem infraestrutural da região metropolitana de Moscou está passando por uma transformação profunda, impulsionada por um fluxo massivo de capital privado voltado ao setor recreativo. Segundo dados do governo da região, 132 projetos de turismo estão em andamento, totalizando um volume de investimentos de 797 bilhões de rublos. O movimento sinaliza que a região deixa de ser apenas uma zona de trânsito para se consolidar como um centro turístico com rede de serviços e hospedagem própria.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенний пейзаж Подмосковья

O impacto imediato dessa expansão reflete-se na capacidade de acolhimento. A entrega dos projetos somará 11,7 mil novas acomodações, alterando a estrutura da oferta local. A chegada de empreendimentos de alto padrão visa reter o turista por mais tempo e atrair um público com maior poder aquisitivo, transformando a dinâmica de consumo na região.

Essa mudança de escala é visível em polos específicos, como os distritos de Istra e Volokolamsk. Em Istra, o projeto Alean Family New Riga prevê o investimento de 11,2 bilhões de rublos para a criação de 446 quartos, com previsão de entrega para 2031. Já em Volokolamsk, o Ziggurat Resort & Club mobiliza 5,8 bilhões de rublos para 122 quartos, com conclusão esperada para 2028.

Impacto no mercado de trabalho e infraestrutura local

A materialização desses clusters turísticos mexe diretamente na economia real dos municípios. De acordo com Ekaterina Zinovieva, ministra de Investimentos, Indústria e Ciência da região, a implementação dos 132 projetos deve gerar cerca de 24 mil novos postos de trabalho. O efeito econômico transborda a construção civil, alimentando a cadeia de serviços, gastronomia e logística local.

Além da geração de empregos, a chegada de grandes complexos força a modernização de redes de engenharia e infraestrutura pública. Essa atualização, necessária para suportar a demanda dos resorts, acaba beneficiando a população residente, que passa a contar com serviços básicos e vias de acesso aprimorados.

Estímulos e divisão de riscos

Para acelerar a entrada desses empreendimentos no mercado e reduzir as barreiras financeiras para o empresariado, o governo regional implementou mecanismos de apoio direto:

Infraestrutura: subsídios de até 100 milhões de rublos para a instalação de redes de comunicação e energia.

subsídios de até 100 milhões de rublos para a instalação de redes de comunicação e energia. Crédito: compensação de juros em empréstimos finalísticos de até 300 milhões de rublos.

compensação de juros em empréstimos finalísticos de até 300 milhões de rublos. Gestão fundiária: simplificação no acesso a terrenos e concessão de isenções fiscais.

A estratégia divide a responsabilidade: enquanto o setor privado assume os riscos de construção e operação, o Estado atua na viabilização dos recursos básicos e no suporte administrativo, garantindo a viabilidade técnica dos projetos.