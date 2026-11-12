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Tailândia transforma spas isolados em programas de saúde integrados

Turismo

A chegada da Rainha Suthida Bajrasudhabimalalakshana ao aeroporto internacional de Phuket, em helicóptero, não foi apenas um gesto protocolar de realeza. A presença da monarca marca a abertura da 20ª edição de um dos maiores eventos de saúde e esportes do setor, que segue até 13 de novembro, e sinaliza a transformação de Phuket em um hub estratégico de bem-estar.

Девушка в бассейне
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка в бассейне

O movimento reflete uma mudança concreta na oferta turística da Tailândia. O país deixou de tratar o wellness como serviços isolados — onde o viajante precisava costurar a agenda entre um spa, um retiro de yoga e uma consulta médica particular — para criar pacotes estruturados. Agora, o modelo de negócio integra tratamento, reabilitação, nutrição e monitoramento de saúde em um único serviço coordenado, reduzindo a fricção para quem busca programas de longevidade.

A economia do bem-estar além do luxo

Essa transição para serviços integrados é sustentada por uma recuperação financeira robusta do setor. Após a queda nas receitas de 41,7 bilhões de dólares em 2019 para 31 bilhões em 2020, o mercado de bem-estar tailandês retomou o crescimento, atingindo 39 bilhões de dólares em 2023 e chegando a 43 bilhões de dólares em 2024. Atualmente, a Tailândia ocupa a nona posição no ranking de mercados de wellness da região Ásia-Pacífico.

Para quem viaja ou trabalha no destino, o efeito prático é a profissionalização da rede. A infraestrutura de Phuket, desde a logística de transporte até a hotelaria, está sendo adaptada para receber clientes que não buscam apenas férias curtas, mas estadias prolongadas focadas em saúde. Esse volume de capital indica que o serviço deixou de ser um nicho exclusivo da elite para se distribuir em diferentes faixas de preço e perfis de consumo.

A estratégia tailandesa visa consolidar o país como o principal centro de turismo de saúde e longevidade da Ásia em três anos. Ao pivotar a imagem de "destino de praia" para um "centro de saúde institucional", o governo tailandês transforma sua infraestrutura médica e práticas culturais em vantagens competitivas reais. Para o viajante, isso significa a substituição de promessas de marketing por sistemas de saúde padronizados e com respaldo estatal.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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