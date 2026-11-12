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Egito elimina formulário de migração em papel para turistas

Turismo

Enquanto você ainda não pode descartar a caneta do bolso ao embarcar rumo ao Egito, o país está se preparando para eliminar um dos rituais mais burocráticos da viagem: o preenchimento do formulário de migração em papel. O ministro do Turismo e Aviação Civil do Egito, Sameh al-Hefny, informou ao parlamento que o governo planeja transferir completamente o registro de dados de turistas estrangeiros para o formato digital. Para o viajante brasileiro, isso significa que a experiência de chegada no aeroporto pode mudar significativamente nos próximos anos, mas é preciso cautela para não antecipar o que ainda é apenas uma promessa de modernização.

Аэропорт в ОАЭ
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Аэропорт в ОАЭ

O que muda na prática para quem chega ao Cairo ou ao Mar Vermelho

A lógica por trás dessa mudança é simples: eficiência. Atualmente, os próprios cidadãos egípcios já não precisam mais preencher aquelas fichas físicas no avião ou ao desembarcar. O objetivo do governo é estender essa facilidade a todos os visitantes internacionais. A consequência direta, se implementada como planejado, seria a redução das filas no controle de passaportes.

Para isso, o Egito pretende instalar mais terminais de autoatendimento, conhecidos como E-Gates. Nesses sistemas, o passageiro escaneia o passaporte e a biometria, concluindo o processo sem interação direta com um agente de imigração. É uma troca de uma espera coletiva por um fluxo individual e rápido. No entanto, aqui reside a primeira lacuna crucial: o ministro confirmou a intenção, mas não divulgou a data exata de lançamento para o público geral. Até que haja um cronograma oficial, a recomendação é manter o hábito de preencher os formulários exigidos pelas companhias aéreas ou pelos portões de imigração, caso ainda sejam solicitados manualmente. Confundir um anúncio de planos com uma regra vigente pode custar horas de espera na sua chegada.

Transito de 96 horas: a oportunidade para quem faz conexão

Além da digitalização do desembarque, há outra frente de negociação que interessa diretamente ao viajante brasileiro: o trânsito internacional. Hoje, há uma janela de até 96 horas em que certos passageiros podem sair do aeroporto e conhecer o Egito sem precisar de um visto completo. Essa isenção, no entanto, é restrita. Ela se aplica apenas a clientes de companhias aéreas específicas e está vigente até abril de 2027. Isso significa que, se você voa com uma companhia que não está na lista, ou se viaja em uma data fora dessa janela, essa facilidade não se aplica ao seu caso. Não é um direito universal de quem faz conexão, mas uma condição específica de contrato e nacionalidade de emissão do bilhete aéreo.

As autoridades egípcias estão, porém, considerando expandir essa lista de elegibilidade. A ideia é permitir que mais categorias de viajantes possam aproveitar essas três dias no território egípcio legalmente. Para o planejador de viagens, isso abre uma porta de possibilidades futuras, mas não constitui uma regra atual. Antes de estruturar uma conexão longa no Cairo com a intenção de sair do aeroporto, é fundamental verificar com a sua companhia aérea e o consulado se o seu bilhete e passaporte estão enquadrados nas exceções atuais de trânsito sem visto. A expectativa de ampliação não substitui a verificação documental do dia da viagem.

Em resumo, o Egito está desenhando um futuro mais fluido para a entrada de turistas, substituindo papel por chips e filas por scanners. Mas, para o brasileiro que planeja sua próxima estadia nas pirâmides, a realidade ainda é a da transição. A regra de ouro permanece: confirme cada etapa documental com seu agente de viagens ou o consulado egípcio. A modernização é bem-vinda, mas a ausência de confirmação sobre prazos e elegibilidade significa que, por ora, a cautela documental é o único passaporte garantido para evitar surpresas no portão de imigração.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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