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Anel Dourado russo vira rede de paisagens em 2027, mas infraestrutura é o gargalo

Turismo

Até 2027, quando o itinerário lendário do "Anel Dourado" completar 60 anos, a geografia habitual das viagens pelas antigas cidades russas pode sofrer uma transformação significativa. O plano prevê uma expansão em larga escala: 49 novas localizações serão adicionadas à rota, elevando o total de pontos para 58. Essa mudança converterá o que antes era um círculo compacto de principais centros turísticos em uma rede ramificada, alcançando locais como o Lago Pleshcheyevo, o Parque Nacional Méschera e dezenas de outras áreas.

Маршрут Золотого Кольца
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Da arquitetura ao paisagismo

Hoje, o "Anel Dourado" apoia-se em centros de atração poderosos. Dados do Turizm Ajansı indicam que, em 2025, o roteiro recebeu cerca de 24 milhões de turistas, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior. O fluxo principal permanece concentrado em Yaroslavl, Vladimir e Kostroma, que continuam sendo os principais nós da viagem. No entanto, a inclusão de novos pontos, como as zonas naturais de Méschera ou as margens do Lago Pleshcheyevo, altera a lógica da própria jornada: ela deixa de ser uma visita pontual a monumentos arquitetônicos específicos para se tornar uma investigação do paisagismo regional.

O desafio da infraestrutura

A magnitude da expansão cria uma demanda séria pela acessibilidade física desses novos destinos. Especialistas apontam que apenas incluir as localizações na lista é insuficiente; a rota exige a sincronização da rede de transporte e do estoque de hotéis. Para responder a essa lacuna, projetos de investimento estão em andamento: atualmente, cinco regiões implementam cerca de 60 iniciativas para a construção de hotéis e complexos turísticos.

Mecanismos financeiros foram previstos para estimular o desenvolvimento, incluindo empréstimos a 6% ao ano para projetos elegíveis. Paralelamente às novas construções, há um trabalho focado no patrimônio: a empresa DOM. RF ofereceu a investidores 273 edifícios históricos que podem ser transformados em hotéis modernos. Essa abordagem permite integrar novas paradas da rota ao ambiente urbano existente, sem destruir o caráter histórico das pequenas cidades.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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