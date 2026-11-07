Phuket em novembro: o equilíbrio exato entre o fim das chuvas e o pico de preços

Existem momentos no calendário das viagens em que a oferta supera a procura, criando uma janela de oportunidade rara para quem busca conforto sem pagar o preço máximo. Em Phuket, na Tailândia, novembro é exatamente esse período: a alta temporada começa oficialmente, mas os preços ainda não atingiram o pico invernal, e as principais praias continuam longe do saturação típica das festas de fim de ano.

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O clima marca a transição definitiva para o sol. Os monções, que dominam a ilha no início do outono, cedem lugar a dias estáveis. As chuvas tropicais, quando ocorrem, são rápidas e curtas, raramente ultrapassando 20 ou 30 minutos. Durante o dia, a temperatura se mantém entre +30 e +32 °C, enquanto as noites oferecem uma agradável frescura de +24 a +25 °C. A umidade do ar cai significativamente, o que torna o calor muito mais suportável do que nos meses anteriores.

A escolha estratégica da praia

Embora o mar do oeste da ilha tenha se aquecido para os +28 e +29 °C, o fim da temporada chuvosa cria variações locais. Alguns pontos já estão tranquilos, enquanto outros ainda estão finalizando a transição. Para quem busca segurança na água e ondas mínimas, as baías de Kata e Kata Noi se destacam por sua proteção natural contra o vento; suas águas calmas e entrada suave as tornam o refúgio ideal para famílias com crianças.

Quem prefere uma água de cor azul-turquesa quase imaculada, com pouco movimento, deve dirigir-se a Bang Tao e Surin. Já Caron, famosa por suas areias sonoras, alcança uma transparência cristalina por volta da metade do mês, embora a profundidade aumente mais rapidamente do que nas vizinhanças. Naï Harn oferece um cenário pintoresco cercado por mata de pinheiros; embora o início do mês possa apresentar alguma ondulação, a segunda quinzena traz a tranquilidade esperada. Kamala também estabiliza seu clima relaxado por volta da metade de novembro, quando as bandeiras vermelhas de perigo para o banho são finalmente recolhidas das praias.

Preços e a realidade da economia local

A janela econômica mais favorável concentra-se nos primeiros dias de novembro. Dados de analistas indicam que pacotes semanais com voo direto a partir de Moscou começam em 121,9 mil rublos para dois adultos, em hotéis de 4 estrelas. Para complexos de 5 estrelas, o valor parte de 142,1 mil rublos. A comparação com o preço final da alta temporada revela que novembro permite acesso ao serviço de padrão elevado por uma tarifa muito mais próxima do período de baixa.

É fundamental, no entanto, equilibrar a economia de hospedagem com a logística. Muitos hotéis mais acessíveis estão localizados em áreas urbanas, como Chalong, ou no centro da ilha. A poupança diária na diária pode ser rapidamente anulada pelos custos de transporte diário até a costa. Além disso, o sol tailandês permanece intenso mesmo com a presença de nuvens, exigindo o uso contínuo de protetores solares com FPS 50+. O mercado local oferece cremes adaptados às condições tropicais, que costumam ter maior eficácia do que produtos importados para o clima europeu ou norte-americano.

Para os amantes do mergulho e da natureza, novembro também sinaliza a reabertura das Ilhas Similan. Após seis meses de pausa ecológica obrigatória, o arquipélago volta a receber visitantes a partir de 15 de outubro, oferecendo a oportunidade de ver o ecossistema marinho em sua forma mais preservada, antes da chegada das multidões de dezembro.