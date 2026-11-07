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Índia vai cortar 70% das perguntas do formulário de visto

Turismo

Quem planeja explorar a Índia logo sentirá um alívio no momento mais burocrático da viagem: o preenchimento do formulário de visto. As autoridades indianas anunciaram que vão cortar cerca de 70% das perguntas atuais do documento, eliminando campos redundantes ou que perderam a utilidade ao longo dos anos.

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A medida visa atacar um problema comum tanto para o viajante quanto para o governo: a alta incidência de erros. Questionários excessivamente longos costumam gerar falhas no preenchimento que, por sua vez, atrasam a análise dos funcionários e podem levar à negação do pedido. Para quem viaja, isso significa menos tempo gasto em formulários repetitivos e menos chances de ter a solicitação barrada por um detalhe irrelevante.

O que muda e o que permanece

A simplificação abrangerá diversas categorias, incluindo os vistos turísticos. É importante notar, porém, que a facilitação é administrativa e não de segurança. O governo da Índia enfatizou que todas as informações essenciais para a verificação de identidade e protocolos de segurança permanecem no formulário. O objetivo é tornar o processo mais ágil, sem abrir mão do rigor na triagem de quem entra no país.

A decisão já foi tomada, mas a data exata de implementação ainda não foi divulgada. O sistema passa agora por ajustes técnicos e, paralelamente, as autoridades planejam reduzir o número total de categorias de vistos disponíveis, o que deve tornar a escolha do tipo de documento mais intuitiva para o passageiro.

Impacto no planejamento da viagem

Para os viajantes que utilizam o e-Visa (visto eletrônico), as regras de permanência não sofrem alteração. O documento continua permitindo a estada no país por até 30 dias dentro de um período de quatro meses a partir da emissão, com entradas e saídas ilimitadas durante esse intervalo. A mudança, portanto, não altera onde ou quanto tempo você pode ficar, mas sim como você solicita a permissão para entrar.

Apesar do entusiasmo com a redução da burocracia, viajantes alertam que o gargalo nem sempre está nas perguntas, mas na infraestrutura digital. O portal de emissão de vistos é frequentemente criticado por sua lentidão e erros técnicos intermitentes. Para quem organiza a viagem, a recomendação permanece a mesma: não deixe a solicitação para a última hora, pois a instabilidade do site ainda é um fator de risco maior do que a extensão do formulário.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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