O fim do cruzeiro infinito: casal vendeu tudo para morar no navio, mas foi despejado

Quem nunca sonhou em vender tudo, deixar a rotina para trás e viver em um navio, acordando cada dia em um porto diferente? Para muitos, essa promessa de liberdade era o ponto central do projeto Villa Vie Odyssey, um cruzeiro "infinito" que começou a navegar em outubro de 2024. No entanto, a fantasia da vida nômade colidiu com a realidade financeira: no dia 4 de novembro, o navio deixou o Camboja sem nenhum passageiro a bordo, após a operadora Villa Vie Residences anunciar a interrupção de suas atividades.
O drama não foi apenas a interrupção de férias, mas a perda súbita de moradia. Diferente de um cruzeiro convencional, este modelo era vendido como uma mudança de residência. O caso do casal Paul e Lynn Montoya, de Wyoming (EUA), ilustra a gravidade da situação: antes de embarcar, eles venderam todos os seus imóveis e carros, planejando viver no navio por pelo menos quatro anos. Com o fechamento do projeto, o casal se viu sem casa, refugiando-se momentaneamente na Malásia antes de tentar se mudar para a Austrália para viver com amigos.
A empresa, registrada na Flórida, notificou a suspensão das operações em 27 de outubro. O motivo apontado pela direção foi a crise financeira provocada pela alta drástica nos preços do combustível, reflexo de conflitos geopolíticos envolvendo o Irã. O impacto nos custos operacionais foi brutal: o gasto com combustível por cabine, que antes girava em torno de US$ 1.800 mensais, saltou para algo entre US$ 6.000 e US$ 8.000.
Para tentar salvar a operação, a Villa Vie Residences chegou a reduzir a velocidade do navio e prolongar as permanências nos portos para economizar energia, mas as medidas foram insuficientes. Segundo a companhia, repassar esse custo adicional aos clientes tornou-se inviável, tornando o modelo de negócio insustentável.
Dos cerca de 200 passageiros, metade ainda se encontrava no Camboja no momento da saída do navio, enquanto os demais já haviam se dispersado por outros países. A empresa afirma que pretende reformular seu modelo de negócios e buscar novas fontes de financiamento em um prazo de 60 dias. Embora tenha prometido auxiliar os ex-passageiros a encontrar acomodações temporárias, a Villa Vie Residences ainda não detalhou como esse suporte será concretizado na prática.
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