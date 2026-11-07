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O fim do cruzeiro infinito: casal vendeu tudo para morar no navio, mas foi despejado

Turismo

Quem nunca sonhou em vender tudo, deixar a rotina para trás e viver em um navio, acordando cada dia em um porto diferente? Para muitos, essa promessa de liberdade era o ponto central do projeto Villa Vie Odyssey, um cruzeiro "infinito" que começou a navegar em outubro de 2024. No entanto, a fantasia da vida nômade colidiu com a realidade financeira: no dia 4 de novembro, o navio deixou o Camboja sem nenhum passageiro a bordo, após a operadora Villa Vie Residences anunciar a interrupção de suas atividades.

Круизный лайнер в закатном море
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Круизный лайнер в закатном море

O drama não foi apenas a interrupção de férias, mas a perda súbita de moradia. Diferente de um cruzeiro convencional, este modelo era vendido como uma mudança de residência. O caso do casal Paul e Lynn Montoya, de Wyoming (EUA), ilustra a gravidade da situação: antes de embarcar, eles venderam todos os seus imóveis e carros, planejando viver no navio por pelo menos quatro anos. Com o fechamento do projeto, o casal se viu sem casa, refugiando-se momentaneamente na Malásia antes de tentar se mudar para a Austrália para viver com amigos.

A conta do combustível e o colapso do modelo

A empresa, registrada na Flórida, notificou a suspensão das operações em 27 de outubro. O motivo apontado pela direção foi a crise financeira provocada pela alta drástica nos preços do combustível, reflexo de conflitos geopolíticos envolvendo o Irã. O impacto nos custos operacionais foi brutal: o gasto com combustível por cabine, que antes girava em torno de US$ 1.800 mensais, saltou para algo entre US$ 6.000 e US$ 8.000.

Para tentar salvar a operação, a Villa Vie Residences chegou a reduzir a velocidade do navio e prolongar as permanências nos portos para economizar energia, mas as medidas foram insuficientes. Segundo a companhia, repassar esse custo adicional aos clientes tornou-se inviável, tornando o modelo de negócio insustentável.

O que acontece agora

Dos cerca de 200 passageiros, metade ainda se encontrava no Camboja no momento da saída do navio, enquanto os demais já haviam se dispersado por outros países. A empresa afirma que pretende reformular seu modelo de negócios e buscar novas fontes de financiamento em um prazo de 60 dias. Embora tenha prometido auxiliar os ex-passageiros a encontrar acomodações temporárias, a Villa Vie Residences ainda não detalhou como esse suporte será concretizado na prática.

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