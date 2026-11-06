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Kresty em São Petersburgo: pavilhões ganham hotéis e convivência urbana

Turismo

A transformação da antiga prisão Kresty, em São Petersburgo, não se resume a uma simples mudança de função arquitetônica, mas a um exercício de ressignificação de espaços que, por décadas, foram definidos pelo isolamento. Onde antes existiam celas de detenção solitária, a nova configuração urbanística projeta a instalação de hotéis, transformando a rigidez do antigo sistema prisional em áreas de convivência e hospitalidade.

Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург
Photo: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург

A geometria da conversão

O projeto de restauração e adaptação, documentado pelo Comitê de Controle Estatal, Utilização e Proteção de Monumentos Históricos e Culturais de São Petersburgo, preserva a estrutura rigorosa dos edifícios históricos enquanto redistribui seus usos. Nos pavilhões nº 1 e nº 2, a lógica de habitação segue um padrão: os quartos de hotel ocuparão o primeiro andar e os pavimentos do segundo ao quarto. A diferença fundamental, porém, reside no que acontece abaixo do nível da rua.

No Pavilhão nº 1, o subsolo é destinado a infraestruturas técnicas, cozinhas e depósitos, mas abriga também uma exposição museológica, integrando a memória do local ao fluxo de visitantes. Já o primeiro andar deste bloco combina a área de entrada com um restaurante e um espaço de fitness.

O Pavilhão nº 2 segue a mesma distribuição de quartos nos andares superiores, mas oferece um contraste funcional em sua base. Enquanto o primeiro andar acolhe a recepção e outro restaurante, o subsolo é dedicado a um complexo de SPA, substituindo a austeridade do cárcere por serviços de bem-estar.

Status da implementação

A execução da obra está a cargo do grupo de empresas KVS, com os trabalhos de restauração iniciados em setembro. O complexo está sendo concebido como um objeto urbano híbrido, onde espaços de negócios, áreas recreativas e a parte museológica coexistem. Por se tratar de um projeto em fase de implementação, a transição de uma prisão para um hotel de luxo ainda depende do avanço dos processos construtivos, posicionando os Kresty não como uma hospedagem convencional, mas como um marco arquitetônico onde a história do confinamento é integrada a funções contemporâneas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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