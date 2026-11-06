Alam Al Roum: o plano para um Egito navegável até 2030

Imagine caminhar por um boulevard que conecta o deserto ao Mediterrâneo, onde a cidade não termina na areia, mas se estende por 22 quilômetros de lagoas artificiais navegáveis e banháveis. Este é o conceito de Alam Al Roum, o novo projeto urbanístico do escritório internacional SOM (Skidmore, Owings & Merrill) que pretende transformar a região próxima a Marsa Matruh, no litoral egípcio, em um polo turístico operando durante todo o ano.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Президентский дворец, Каир

Diferente dos resorts tradicionais que se isolam em condomínios, a proposta de Alam Al Roum é a integração hídrica. O plano mestre, que abrange 20,6 quilômetros quadrados, utiliza a água não apenas como atrativo visual, mas como ferramenta de engenharia para drenagem pluvial e regulação térmica. Para quem busca o luxo náutico, a cidade contará com uma marina internacional moderna e uma linha costeira de 7,2 quilômetros, complementada por campos de golfe, anfiteatros e um novo farol que servirá como marco arquitetônico.

O desafio do clima e a barreira natural

Para que o destino seja viável a longo prazo, o projeto precisou enfrentar a realidade da subida do nível do mar e do calor extremo do Egito. A solução apresentada pelo SOM — que também assina a nova capital administrativa do país — consiste em elevar a área de construção acima do nível do mar. Em vez de muros de concreto, a proteção virá de barreiras naturais: dunas de areia reforçadas, áreas úmidas e vegetação costeira que funcionam como filtros naturais para a água.

A disposição dos edifícios foi planejada para capturar a brisa marinha, permitindo que as ruas sejam resfriadas naturalmente, reduzindo a dependência de ar-condicionado e tornando a experiência do visitante mais agradável mesmo nos meses mais quentes.

Quando o projeto se torna realidade?

Apesar do impacto visual das maquetes, o viajante precisará de paciência. O desenvolvimento, liderado pela empresa Qatari Diar, possui um cronograma de longo prazo, com o início das obras previsto apenas para o final desta década.

A primeira fase, com entrega estimada para 2030, focará na zona costeira, incluindo a marina central, as lagoas e as praias em uma área inicial de 4 quilômetros quadrados. As etapas subsequentes, com datas ainda a definir, expandirão a cidade para incluir um centro financeiro, distritos educacionais e zonas residenciais completas, transformando o que hoje é um projeto futurista em um centro urbano funcional conectado ao interior do país por um amplo eixo viário.