Governo moçambicano lança carteira surpresa: projetos turísticos atraem capitais e redefinem economia do país

O Presidente da República, Daniel Chapo, anunciou a abertura de uma carteira composta por 40 a 50 projectos turísticos destinados a atrair capitais nacionais e estrangeiros. Destes, 25 oportunidades já se encontram estruturadas para parcerias e financiamento.
O anúncio ocorreu durante a abertura da segunda edição do Mozambique Tourism Summit, em Vilankulo, província de Inhambane, onde o Chefe de Estado posicionou o turismo como um pilar estratégico para a diversificação da economia do país.
Um dos projectos centrais apresentados é a marginal Vilankulo-Inhassoro. Com uma extensão de 35 quilómetros, a iniciativa prevê a implementação de:
Esta obra integra a criação da Zona Económica Especial Turística do Corredor Sul, que engloba as localidades de Vilankulo, Pomene e Inhassoro. Para viabilizar a expansão do sector, o Presidente confirmou ainda a disponibilização de concessões de terrenos do Estado para fins turísticos em Inhambane e noutras regiões de Moçambique.
Para assegurar o acompanhamento dos projectos desde a concepção até à implementação, o Governo criou a Agência Nacional de Desenvolvimento e Investimento do Turismo (ANDITUR), que actuará em coordenação com as demais instituições estatais.
No âmbito da mobilidade e atracção de visitantes, foram destacadas as seguintes medidas:
O Presidente Daniel Chapo revelou que Moçambique acolherá, em 2027, o Fórum Global de Turismo, em parceria com a ONU Turismo e o Instituto Global do Turismo, visando ampliar a visibilidade internacional do destino.
O Chefe de Estado reiterou que o desenvolvimento do sector depende de infraestruturas adequadas, tarifas aéreas competitivas e de um ambiente de negócios com segurança e previsibilidade jurídica, com o objectivo final de transformar estas oportunidades em empregos e benefícios directos para as comunidades locais.
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