Governo moçambicano lança carteira surpresa: projetos turísticos atraem capitais e redefinem economia do país

Governo moçambicano disponibiliza carteira de até 50 projectos turísticos para atrair investimento

O Presidente da República, Daniel Chapo, anunciou a abertura de uma carteira composta por 40 a 50 projectos turísticos destinados a atrair capitais nacionais e estrangeiros. Destes, 25 oportunidades já se encontram estruturadas para parcerias e financiamento.

O anúncio ocorreu durante a abertura da segunda edição do Mozambique Tourism Summit, em Vilankulo, província de Inhambane, onde o Chefe de Estado posicionou o turismo como um pilar estratégico para a diversificação da economia do país.

Destaques e Infraestruturas em Inhambane

Um dos projectos centrais apresentados é a marginal Vilankulo-Inhassoro. Com uma extensão de 35 quilómetros, a iniciativa prevê a implementação de:

Hotéis de cinco estrelas e resorts ecológicos;

Marinas de padrão internacional;

Empreendimentos gastronómicos e áreas residenciais.

Esta obra integra a criação da Zona Económica Especial Turística do Corredor Sul, que engloba as localidades de Vilankulo, Pomene e Inhassoro. Para viabilizar a expansão do sector, o Presidente confirmou ainda a disponibilização de concessões de terrenos do Estado para fins turísticos em Inhambane e noutras regiões de Moçambique.

Reformas Institucionais e Facilitação de Investimento

Para assegurar o acompanhamento dos projectos desde a concepção até à implementação, o Governo criou a Agência Nacional de Desenvolvimento e Investimento do Turismo (ANDITUR), que actuará em coordenação com as demais instituições estatais.

No âmbito da mobilidade e atracção de visitantes, foram destacadas as seguintes medidas:

Implementação da plataforma electrónica de vistos e introdução dos vistos Gold ;

; Liberalização do mercado de transporte aéreo através de nova legislação;

Expansão de ligações aéreas, com destaque para o início da operação da Solenta Aviation em colaboração com a Cotur.

Perspectivas Internacionais e Desenvolvimento Local

O Presidente Daniel Chapo revelou que Moçambique acolherá, em 2027, o Fórum Global de Turismo, em parceria com a ONU Turismo e o Instituto Global do Turismo, visando ampliar a visibilidade internacional do destino.

O Chefe de Estado reiterou que o desenvolvimento do sector depende de infraestruturas adequadas, tarifas aéreas competitivas e de um ambiente de negócios com segurança e previsibilidade jurídica, com o objectivo final de transformar estas oportunidades em empregos e benefícios directos para as comunidades locais.