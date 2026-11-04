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Turista traz larva migratória das Maldivas: o perigo invisível na areia da praia

Turismo

O que começa como uma simples coceira no dedo do pé após um dia de sol pode esconder algo mais complexo do que uma picada de inseto. Foi o que aconteceu com Anna, uma turista que, ao retornar de férias nas Maldivas, descobriu que carregava sob a pele um parasita: uma larva que se deslocava visivelmente por sua perna.

Девушка в летнем платье
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка в летнем платье

Os primeiros sinais surgiram quatro dias antes de seu voo de volta. Enquanto caminhava descalça pela areia da praia, Anna sentiu uma irritação local. Inicialmente, a vermelhidão foi ignorada, mas a situação evoluiu para a formação de uma trilha sinuosa e avermelhada na pele, que se alongava com o tempo. Esse rastro é a evidência visual da migração da larva através da epiderme.

O risco da areia quente

De acordo com as informações do caso, esse tipo de condição é provocado por larvas que habitam areias quentes e contaminadas, conseguindo penetrar no organismo através da pele desprotegida dos pés. O diagnóstico de Anna não foi imediato; ela passou por diversos médicos antes de chegar a um instituto médico especializado, onde a larva migratória foi finalmente identificada e o tratamento foi prescrito.

O caso apresenta uma complexidade adicional: Anna está em período de amamentação. Essa condição fisiológica limita drasticamente o uso de diversos antiparasitários comuns, tornando o processo de recuperação e cicatrização da ferida mais lento, já que a escolha do medicamento exige um rigoroso critério de segurança para o bebê.

Atenção aos sinais

Embora o episódio tenha ocorrido nas Maldivas, ele serve como um alerta sobre a vulnerabilidade de caminhar descalço em praias com areia contaminada. O risco, neste cenário, não está relacionado à água do mar, mas ao contato direto da pele com o solo quente e infectado.

Especialistas indicam que a coceira após um dia de praia não é motivo para pânico, mas sim para observação. O sinal de alerta ocorre quando a irritação não desaparece e evolui para bolhas ou, principalmente, para a aparência de uma linha vermelha que se move ou muda de posição na pele. Nesses casos, a busca por ajuda médica especializada é fundamental para evitar a progressão do parasita no organismo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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