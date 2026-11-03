Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina

Um conflito geopolítico distante encontrou eco nas ruas de Itacaré, no sul da Bahia, transformando um mural artístico em um campo de batalha simbólico. Na última sexta-feira (30), um grupo de turistas israelenses tentou vandalizar uma intervenção artística que expressava solidariedade ao povo palestino, mas a ação foi barrada por quem melhor conhece a região: os próprios moradores.

Photo: commons.wikimedia by Habib M’henni, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Палестины

O mural, composto por pinturas, frases e lambes, foi erguido coletivamente em um casarão histórico da cidade — local que, curiosamente, havia sido alugado por israelenses até pouco tempo atrás. Mais do que uma simples manifestação política, a obra surgiu como um manifesto pelo "turismo ético”, denunciando práticas de racismo e violências coloniais.

O timing do evento adiciona uma camada de ironia ao episódio. O mural foi finalizado durante a Flicaré, a feira de livros local, em um momento de efervescência cultural e artística na praça. Segundo Mariá Veiga, professora e coordenadora da Frente Palestina do Sul da Bahia, o painel acabou se tornando maior do que o planejado originalmente, pois atraiu a indignação e a criatividade de diversos artistas e estudantes que passavam pelo local.

A tentativa de destruição ocorreu horas após o encerramento da mobilização. Cerca de sete turistas, trajando vestimentas tradicionais, aproximaram-se do casarão com a intenção clara de apagar as mensagens. No entanto, a reação não veio de ativistas organizados, mas de cidadãos comuns que estavam na praça e decidiram proteger a obra.

O episódio, divulgado pela página da Frente Palestina do Sul da Bahia, revela que a tensão do Oriente Médio consegue transbordar para o litoral baiano, mas também demonstra que a comunidade local não aceita a imposição do silêncio sobre suas paredes. Como destacou a Frente em suas redes: "Podem tentar calar a parede, mas a nossa história não será apagada”.