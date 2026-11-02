Groenlândia: a logística real de visitar uma ilha com 80% de gelo

Imagine atravessar uma paisagem onde o solo sob seus pés não é terra, mas sim gelo que chega a 3.200 metros de altura. Essa é a realidade da Groenlândia, a maior ilha do mundo, que pertence formalmente ao Reino da Dinamarca, mas opera com uma autonomia distinta. Sua dimensão é impressionante: 2,166 milhões de quilômetros quadrados de território, dos quais 80% estão ocultos sob uma camada de gelo com uma espessura média superior a 1,5 quilômetro. Esse imenso manto de gelo não é apenas um acidente geográfico; é o fator determinante que molda a vida no local.

Photo: commons.wikimedia.org by Stefan Hendricks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Арктика

Se esse gelo derretesse, o nível global do mar subiria sete metros. Consequentemente, a ocupação humana restringe-se a uma estreita faixa costeira, com uma largura média de apenas 80 quilômetros. O interior é, na prática, uma área imprópria para assentamentos permanentes — uma barreira que dita a forma como se viaja e se vivencia a ilha.

A logística do isolamento

Compreender como chegar a esses assentamentos isolados é fundamental para planejar um itinerário viável, uma vez que não existem conexões diretas a partir das Américas ou da maior parte da Europa. O acesso é feito, obrigatoriamente, por meio da Dinamarca ou da Islândia. Partindo de Copenhague, o voo para Kangerlussuaq dura aproximadamente quatro horas e meia. Um novo aeroporto internacional na capital, Nuuk, foi inaugurado em 2024, ampliando as opções de conectividade. Alternativamente, o voo a partir de Reykjavik, na Islândia, é mais curto, levando cerca de três horas para chegar a Nuuk ou Qaanaaq.

O transporte marítimo é outra possibilidade, embora não existam serviços regulares de balsa; viagens por mar costumam ocorrer no âmbito de cruzeiros pelo Ártico, com o trajeto a partir da Dinamarca durando vários dias, dada a distância superior a 3.000 quilômetros.

Antes de qualquer partida, é preciso superar entraves burocráticos. O visto Schengen padrão não é suficiente. Os viajantes precisam de um visto específico para a Groenlândia — processado por meio dos centros de visto dinamarqueses —, além de uma cobertura de seguro de, no mínimo, 30.000 euros. Não se trata de meras formalidades, mas de pré-requisitos para ingressar em um território que gerencia sua própria política de imigração. Nuuk: O Polo Cultural

Nuuk, que abriga quase 20 mil dos 56 mil habitantes da ilha, serve como a principal porta de entrada. Aqui, a aspereza do Ártico é amenizada por uma corrente quente que mantém o mar livre de gelo durante todo o ano, permitindo excursões marítimas em qualquer estação. A cidade oferece uma janela para a cultura inuit por meio de seu Museu Nacional — que guarda artefatos significativos — e do Museu de Arte local. Uma atração singular é a residência do Papai Noel, que conta, inclusive, com seu próprio correio. Esse conjunto de atividades culturais e recreativas faz de Nuuk um ponto de partida ideal antes de explorar as áreas mais selvagens da ilha.

Ilulissat e os Fiordes de Gelo

Partindo de Nuuk, a viagem segue em direção a Ilulissat, o polo turístico da ilha. O destino, aqui, não é apenas uma cidade, mas um fenômeno natural: o Fiorde de Gelo de Ilulissat, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Esse fiorde é a origem de aproximadamente 10% de todos os icebergs da Groenlândia. Observar esses imensos blocos de gelo — alguns com a altura de prédios de dez andares — à deriva na água proporciona uma noção real da dimensão do sistema glacial que domina o interior do território. O contraste entre a movimentada cidade portuária e o gelo silencioso e imponente evidencia a relação dinâmica entre a comunidade humana e o ambiente que a cerca.

Aspectos Práticos da Viagem

Planejar uma viagem à Groenlândia exige estar ciente da inexistência de uma rede rodoviária. Não há estradas conectando as cidades; o deslocamento entre os assentamentos é feito exclusivamente por meio de aeronaves, barcos ou, em contextos tradicionais, trenós puxados por cães. Essa escassez de infraestrutura define o ritmo e a organização de qualquer roteiro independente.

O equipamento é indispensável. Mesmo no verão, a combinação de vento e sol sobre a neve exige o uso de roupas térmicas, vestuário à prova de vento, óculos de sol de alta proteção e protetor solar, já que o gelo reflete intensamente os raios ultravioleta. A experiência gastronômica é outro aspecto que revela uma identidade local marcante. Os pratos tradicionais inuit podem representar um desafio para os visitantes; As opções incluem "suasat", uma sopa feita com carne de baleia ou foca, e "akutak", uma espécie de sorvete local preparado com gordura, frutas silvestres e peixe. Para aqueles que buscam experiências culinárias extremas, o "kiviaq" — aves fermentadas — é a especialidade local.

Ao escolher lembranças, a sensibilidade cultural e o cumprimento das leis são fundamentais. Estatuetas de "tupilak" (espíritos), esculpidas em osso ou madeira, são populares e adequadas. No entanto, é importante ressaltar que a exportação de itens feitos com dente de baleia ou osso de morsa exige autorizações especiais. Para a observação da natureza, há períodos específicos: a melhor época para ver baleias é de maio a julho, enquanto a temporada da aurora boreal vai de setembro a abril. Em relação aos aspectos financeiros, a moeda local é a coroa dinamarquesa; dólares americanos ou euros raramente são aceitos, sendo necessário utilizar a moeda local para quaisquer despesas.