Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Groenlândia: a logística real de visitar uma ilha com 80% de gelo

Turismo

Imagine atravessar uma paisagem onde o solo sob seus pés não é terra, mas sim gelo que chega a 3.200 metros de altura. Essa é a realidade da Groenlândia, a maior ilha do mundo, que pertence formalmente ao Reino da Dinamarca, mas opera com uma autonomia distinta. Sua dimensão é impressionante: 2,166 milhões de quilômetros quadrados de território, dos quais 80% estão ocultos sob uma camada de gelo com uma espessura média superior a 1,5 quilômetro. Esse imenso manto de gelo não é apenas um acidente geográfico; é o fator determinante que molda a vida no local.

Арктика
Photo: commons.wikimedia.org by Stefan Hendricks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арктика

Se esse gelo derretesse, o nível global do mar subiria sete metros. Consequentemente, a ocupação humana restringe-se a uma estreita faixa costeira, com uma largura média de apenas 80 quilômetros. O interior é, na prática, uma área imprópria para assentamentos permanentes — uma barreira que dita a forma como se viaja e se vivencia a ilha.

A logística do isolamento

Compreender como chegar a esses assentamentos isolados é fundamental para planejar um itinerário viável, uma vez que não existem conexões diretas a partir das Américas ou da maior parte da Europa. O acesso é feito, obrigatoriamente, por meio da Dinamarca ou da Islândia. Partindo de Copenhague, o voo para Kangerlussuaq dura aproximadamente quatro horas e meia. Um novo aeroporto internacional na capital, Nuuk, foi inaugurado em 2024, ampliando as opções de conectividade. Alternativamente, o voo a partir de Reykjavik, na Islândia, é mais curto, levando cerca de três horas para chegar a Nuuk ou Qaanaaq.

O transporte marítimo é outra possibilidade, embora não existam serviços regulares de balsa; viagens por mar costumam ocorrer no âmbito de cruzeiros pelo Ártico, com o trajeto a partir da Dinamarca durando vários dias, dada a distância superior a 3.000 quilômetros.

Antes de qualquer partida, é preciso superar entraves burocráticos. O visto Schengen padrão não é suficiente. Os viajantes precisam de um visto específico para a Groenlândia — processado por meio dos centros de visto dinamarqueses —, além de uma cobertura de seguro de, no mínimo, 30.000 euros. Não se trata de meras formalidades, mas de pré-requisitos para ingressar em um território que gerencia sua própria política de imigração. Nuuk: O Polo Cultural

Nuuk, que abriga quase 20 mil dos 56 mil habitantes da ilha, serve como a principal porta de entrada. Aqui, a aspereza do Ártico é amenizada por uma corrente quente que mantém o mar livre de gelo durante todo o ano, permitindo excursões marítimas em qualquer estação. A cidade oferece uma janela para a cultura inuit por meio de seu Museu Nacional — que guarda artefatos significativos — e do Museu de Arte local. Uma atração singular é a residência do Papai Noel, que conta, inclusive, com seu próprio correio. Esse conjunto de atividades culturais e recreativas faz de Nuuk um ponto de partida ideal antes de explorar as áreas mais selvagens da ilha.

Ilulissat e os Fiordes de Gelo

Partindo de Nuuk, a viagem segue em direção a Ilulissat, o polo turístico da ilha. O destino, aqui, não é apenas uma cidade, mas um fenômeno natural: o Fiorde de Gelo de Ilulissat, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Esse fiorde é a origem de aproximadamente 10% de todos os icebergs da Groenlândia. Observar esses imensos blocos de gelo — alguns com a altura de prédios de dez andares — à deriva na água proporciona uma noção real da dimensão do sistema glacial que domina o interior do território. O contraste entre a movimentada cidade portuária e o gelo silencioso e imponente evidencia a relação dinâmica entre a comunidade humana e o ambiente que a cerca.

Aspectos Práticos da Viagem

Planejar uma viagem à Groenlândia exige estar ciente da inexistência de uma rede rodoviária. Não há estradas conectando as cidades; o deslocamento entre os assentamentos é feito exclusivamente por meio de aeronaves, barcos ou, em contextos tradicionais, trenós puxados por cães. Essa escassez de infraestrutura define o ritmo e a organização de qualquer roteiro independente.

O equipamento é indispensável. Mesmo no verão, a combinação de vento e sol sobre a neve exige o uso de roupas térmicas, vestuário à prova de vento, óculos de sol de alta proteção e protetor solar, já que o gelo reflete intensamente os raios ultravioleta. A experiência gastronômica é outro aspecto que revela uma identidade local marcante. Os pratos tradicionais inuit podem representar um desafio para os visitantes; As opções incluem "suasat", uma sopa feita com carne de baleia ou foca, e "akutak", uma espécie de sorvete local preparado com gordura, frutas silvestres e peixe. Para aqueles que buscam experiências culinárias extremas, o "kiviaq" — aves fermentadas — é a especialidade local.

Ao escolher lembranças, a sensibilidade cultural e o cumprimento das leis são fundamentais. Estatuetas de "tupilak" (espíritos), esculpidas em osso ou madeira, são populares e adequadas. No entanto, é importante ressaltar que a exportação de itens feitos com dente de baleia ou osso de morsa exige autorizações especiais. Para a observação da natureza, há períodos específicos: a melhor época para ver baleias é de maio a julho, enquanto a temporada da aurora boreal vai de setembro a abril. Em relação aos aspectos financeiros, a moeda local é a coroa dinamarquesa; dólares americanos ou euros raramente são aceitos, sendo necessário utilizar a moeda local para quaisquer despesas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estudo polonês identifica Trichomonas tenax, parasita típico humano, na boca de cães e gatos
Animais
Estudo polonês identifica Trichomonas tenax, parasita típico humano, na boca de cães e gatos
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Animais
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Mais populares
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial

Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.

Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma
Fórum de Tana debate dependência externa e fragilidade institucional nas missões de paz africanas Dmitriy Sokolov Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública Evgenia Rumyantseva Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
últimos materiais
Naaggetts de frango caseiros: congelamento prévio e técnica de cozinhar sob tampa para interior suculento
Ragù de suíno com berinjela e couve sob molho de queijo
Cães bully: instinto de predação e manejo prático da energia
Peixe australiano viveu décadas disfarçado de cavalo-marinho em museus
Mudança na presidência do Tribunal Constitucional: o que isso significa para a Polônia?
Salomon no guarda-roupa: como a silhueta técnica altera a proporção visual do look
A teimosia do terrier: uma questão de instinto ou reflexão da autonomia?
Controle térmico evita quebra da emulsão em molho de pimenta com creme
EUA restringem vistos de 61 cidadãos bolivianos
Mudança nas expectativas: como o bob alongado altera a percepção visual
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.