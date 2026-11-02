Moçambique atrai investidores internacionais: parcerias que podem mudar o turismo

Moçambique utilizou a segunda edição do Fórum de Investimentos da África Lusófona, realizada entre 25 e 29 de outubro na Ilha do Sal, em Cabo Verde, para captar capital internacional e divulgar o seu modelo de parcerias público-privadas (PPP) aplicadas à conservação e ao turismo sustentável.
A delegação moçambicana, liderada pelo Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, contou com a participação do Secretário de Estado do Turismo, da Administradora da ANDITUR, do Diretor Nacional do Turismo, representantes de instituições de conservação e operadores turísticos da província de Inhambane.
Durante o evento, que reuniu governos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Moçambique, além de instituições financeiras e a Confederação Empresarial da CPLP, o país destacou a sua experiência na gestão de áreas de conservação via PPP, com ênfase no turismo cinegético e ecoturismo. Foram igualmente apresentadas as reformas estruturais em curso para tornar o setor mais atrativo a investidores.
No âmbito da promoção regional, Inhambane foi apresentada como a Capital Nacional do Turismo. Foram divulgadas as datas de eventos estratégicos para 2026:
À margem do fórum, o Ministério da Economia estabeleceu entendimentos concretos com diversos parceiros:
Moçambique manteve contactos com o Banco Mundial e o IFC para acelerar a aprovação do projeto MozTurismo. O país manifestou ainda a intenção de acolher a terceira edição do Fórum de Investimentos da África Lusófona em 2028.
No setor privado, a delegação apresentou uma carteira de projetos a grupos hoteleiros internacionais, incluindo Robinson, Hilton, RIU e Royal Horizon. Adicionalmente, foram feitos contactos com a Confederação Empresarial da CPLP para promover o Fundo de Desenvolvimento Empresarial junto do setor privado nacional, via CTA.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.