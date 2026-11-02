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Moçambique atrai investidores internacionais: parcerias que podem mudar o turismo

Turismo

Moçambique promove oportunidades de investimento turístico no Fórum da África Lusófona

Moçambique utilizou a segunda edição do Fórum de Investimentos da África Lusófona, realizada entre 25 e 29 de outubro na Ilha do Sal, em Cabo Verde, para captar capital internacional e divulgar o seu modelo de parcerias público-privadas (PPP) aplicadas à conservação e ao turismo sustentável.

Мапуту - столица Мозамбика
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Мапуту - столица Мозамбика

A delegação moçambicana, liderada pelo Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, contou com a participação do Secretário de Estado do Turismo, da Administradora da ANDITUR, do Diretor Nacional do Turismo, representantes de instituições de conservação e operadores turísticos da província de Inhambane.

Foco na Conservação e Infraestruturas

Durante o evento, que reuniu governos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Moçambique, além de instituições financeiras e a Confederação Empresarial da CPLP, o país destacou a sua experiência na gestão de áreas de conservação via PPP, com ênfase no turismo cinegético e ecoturismo. Foram igualmente apresentadas as reformas estruturais em curso para tornar o setor mais atrativo a investidores.

No âmbito da promoção regional, Inhambane foi apresentada como a Capital Nacional do Turismo. Foram divulgadas as datas de eventos estratégicos para 2026:

  • Mozambique Tourism Summit (2ª edição): 5 e 6 de novembro;
  • Golfe Summit (1ª edição): 7 e 8 de novembro;
  • Conferência Global de Investimentos (em parceria com o IFC): 9 e 10 de dezembro, em Maputo.

Acordos Bilaterais e Cooperação Internacional

À margem do fórum, o Ministério da Economia estabeleceu entendimentos concretos com diversos parceiros:

  • Angola: Alinhamento do Plano de Ação para acelerar a implementação do Memorando de Entendimento sobre cooperação turística, envolvendo a ANDITUR e o INFOTUR.
  • Portugal: Discussões com o Turismo de Portugal sobre a assinatura do Acordo de Gestão do Hotel-Escola de Maputo, prevista para a segunda edição do Mozambique Tourism Summit.
  • Cabo Verde: Definição de dez ações estratégicas para o Plano de Ação Conjunto, pendentes de aprovação por um Comité Técnico Conjunto em novembro de 2026.
  • Guiné-Bissau: Início de conversações para identificar áreas de cooperação.

Mobilização de Capital e Financiamento

Moçambique manteve contactos com o Banco Mundial e o IFC para acelerar a aprovação do projeto MozTurismo. O país manifestou ainda a intenção de acolher a terceira edição do Fórum de Investimentos da África Lusófona em 2028.

No setor privado, a delegação apresentou uma carteira de projetos a grupos hoteleiros internacionais, incluindo Robinson, Hilton, RIU e Royal Horizon. Adicionalmente, foram feitos contactos com a Confederação Empresarial da CPLP para promover o Fundo de Desenvolvimento Empresarial junto do setor privado nacional, via CTA.

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