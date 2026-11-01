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Ventos acima de 63 km/h por 178 dias: o desafio real de viajar para Wellington e Patagônia

Turismo

Em Puntarenas, no Chile, a temperatura raramente ultrapassa os 12 °C mesmo no início do verão local (dezembro). Somada à umidade e à velocidade do vento, essa combinação transforma a sensação térmica em um desafio real para quem está de pé na calçada. Não se trata apenas de frio, mas de como o ar em movimento drena o calor do corpo com uma eficiência que roupas convencionais mal conseguem combater.

Шторм в саду
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шторм в саду

Essa realidade define o ritmo de vida em cidades onde o vento não é uma exceção meteorológica, mas uma constante geográfica. Na Nova Zelândia, Wellington carrega o apelido de "Cidade do Vento” por uma razão física: situada na extremidade sul da ilha, próxima ao Estreito de Cook, a topografia local age como um tubo aerodinâmico. O relevo montanhoso canaliza e acelera as correntes de ar, resultando em rajadas de pelo menos 63 km/h em cerca de 178 dias do ano. Outubro é o mês de pico, período em que o uso de um guarda-chuva se torna praticamente ineficaz contra a força dos elementos.

A arquitetura que se curva ao clima

Na Argentina, Rio Gallegos expõe-se diretamente às massas de ar atlântico sobre as planícies abertas da Patagônia. A ausência de barreiras naturais visíveis na paisagem é compensada pela adaptação humana e natural: a arquitetura local é projetada para resistir às cargas de vento, e as árvores nas proximidades frequentemente crescem com um inclinação característica, moldadas pela direção predominante dos fluxos. Dezembro é o mês de maior intensidade, um lembrete de que a força do ar aqui é uma variável de projeto, não um imprevisto.

Islanda e Estados Unidos apresentam dinâmicas distintas, mas igualmente determinantes. Em Reiquiavique, o vento está intrinsicamente ligado à chegada de ciclones profundos do Atlântico Norte. Em janeiro, o mês mais ventoso, as rajadas frequentemente chegam acompanhadas de neve ou chuva. A advertência para os viajantes é técnica: o vento aumenta drasticamente a perda de calor do organismo, fazendo com que temperaturas acima de zero grau ainda causem desconforto extremo e risco de hipotermia se a proteção for inadequada.

Em Chicago, nos EUA, a famosa reputação de "Cidade dos Ventos” deve-se a uma combinação de fatores. A proximidade do Lago Michigan gera brisas regulares, mas é o efeito urbano que amplifica o fenômeno: os edifícios altos criam corredores de aceleração de ar nas ruas. Janeiro é o mês mais intenso, demonstrando que a infraestrutura vertical, em vez de bloquear o vento, muitas vezes o direciona e intensifica no nível da rua.

Como ler a força do vento

Para planejar a logística e a segurança nesses destinos, a escala de Beaufort oferece uma referência objetiva. Compreender o que cada faixa de velocidade representa na prática ajuda a ajustar expectativas:

Entre 39 e 49 km/h, trata-se de vento forte, onde o manuseio de guarda-chuvas se torna difícil e perigoso. Na faixa de 50 a 61 km/h, o vento é muito forte, dificultando significativamente a locomoção a pé. Acima de 62 km/h, entramos no território de vento de tempestade, onde há risco real de danos a estruturas leves e queda de galhos.

Para o viajante, isso se traduz em três ações práticas. Primeiro, a previsão do tempo deve ser monitorada com atenção redobrada em locais como Islândia e Patagônia, onde as mudanças podem ser abruptas; a velocidade do vento é um indicador de conforto tão crucial quanto a temperatura. Segundo, é necessário verificar alertas de tempestade, pois ventos fortes podem interromper operações críticas, incluindo aeroportos, travessias de balsa e rodovias. Terceiro, o equipamento de vestuário deve ser específico: jaquetas com membrana respirável são muito mais eficazes do que apenas peças quentes, pois impedem que o calor corporal seja "sugado” pelo ar em alta velocidade.

O vento permanente molda mais do que o clima; ele define a arquitetura, o transporte e o ritmo diário. Reconhecer essa força não é sobre evitar o destino, mas sobre entender que a preparação adequada — desde o guarda-chuva até a escolha da jaqueta — é a diferença entre uma experiência desconfortável e uma viagem bem executada.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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