Queda inesperada nas viagens: residentes em Portugal optam por destinos internacionais

O comportamento dos residentes em Portugal no segundo trimestre do ano revela uma mudança de paradigma no consumo turístico. Após um ciclo de crescimento homólogo iniciado no terceiro trimestre de 2024, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam que a tendência inverteu-se: houve um recuo de 1,5% no volume total de viagens, totalizando 5,9 milhões de deslocações entre abril e junho.

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A análise mensal mostra que a queda não foi linear, mas sim intermitente. Abril e junho registaram quebras respetivas de 3,4% e 5%, enquanto maio surgiu como a única exceção do período, com um crescimento de 5,5%.

No entanto, o dado mais revelador não está no volume total, mas na distribuição geográfica dos destinos. Assistimos a um movimento de "exportação" do consumo turístico: enquanto as viagens dentro de Portugal caíram 3,8% (4,8 milhões de deslocações), as viagens para o estrangeiro dispararam 10%, totalizando 1,1 milhões de trajetos. Este fenómeno sugere que o residente português, embora mantenha o desejo de viajar, está a desviar o seu orçamento do mercado interno para destinos internacionais.

Quanto à motivação, a estrutura mantém-se estável, mas com nuances. O lazer, recreio e férias continuam a ser o motor principal, representando 49,9% do total. As visitas a amigos e familiares seguem-se com 36,2% (2,1 milhões de deslocações), registando-se uma ligeira descida de 0,3 pontos percentuais face ao ano anterior.

A contração do consumo reflete-se também na intensidade da estadia. A duração média das viagens recuou de 3,35 para 3,22 noites, indicando viagens mais curtas e, possivelmente, menos dispendiosas em termos de logística.

No que toca ao alojamento, a preferência recai claramente sobre a opção de custo zero. O "alojamento particular gratuito" dominou a escolha dos residentes, concentrando 53% do total de dormidas (10,1 milhões). Em contraste, a hotelaria e estabelecimentos similares captaram apenas 34% do mercado, com 6,4 milhões de dormidas, evidenciando que a contenção de custos é a prioridade máxima para quem viaja em solo nacional ou exterior.