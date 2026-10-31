Turismo no Baikal: fim do pacote fechado e o novo modelo de viagem independente

A dinâmica de quem visita o Lago Baikal, na Sibéria, está mudando. Se antes a jornada exigia a intermediação de operadoras e guias organizados, agora o viajante assume o controle. O verão na região tem sido marcado por um declínio nas viagens estruturadas, substituídas por turistas que preferem alugar apartamentos por conta própria e contratar serviços de transporte e alimentação apenas ao chegar ao destino.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мыс Дракона на острове Огой

Essa mudança é reflexo de uma infraestrutura local que tornou a logística mais acessível, eliminando a dependência de pacotes fechados. Além disso, há um ressurgimento do turismo de acampamento nas margens do lago, um formato simplificado que dispensa reservas complexas e formalidades burocráticas.

O crescimento do mercado informal

Enquanto as viagens de inverno ainda demandam suporte profissional devido ao rigor do clima e à logística complexa, o verão consolidou a migração para o setor independente. De acordo com Marina Grigorieva, presidente do comitê de empreendedorismo hoteleiro da Câmara de Comércio e Indústria da Sibéria Oriental, a maioria desses viajantes independentes busca apartamentos e acomodações diárias.

Esse movimento alimenta um mercado "cinza": estima-se que mais de metade de todo o fundo de hospedagem na região do Baikal opere dessa forma, fora dos registros oficiais. Para se ter uma dimensão, a agência de turismo da região de Irkutsk contabiliza cerca de 770 hotéis, pousadas e hostels que operam legalmente.

Economia com riscos invisíveis

A preferência pelo autogerenciamento da viagem também revela uma estratégia financeira dos estabelecimentos. Como aponta Anastasia Teterina, diretora geral da Associação de Empreendedores do Negócio Turístico da Região do Baikal, algumas bases de descanso operam como serviços turísticos, mas registram a atividade apenas como aluguel de curto prazo. Essa manobra permite evitar a taxa turística e fiscalizações regulares, resultando em preços mais baixos que os dos concorrentes legalizados.

No entanto, a economia no custo da hospedagem e a dispensa de agências trazem riscos diretos ao viajante. Teterina alerta que, ao fugir dos canais oficiais, turistas frequentemente recorrem a guias e transportadores ilegais — incluindo influenciadores digitais e blogueiros — cujas atividades não passam por verificações de segurança. Na prática, a independência do roteiro transfere toda a responsabilidade e o risco do trajeto exclusivamente para quem viaja.