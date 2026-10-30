Navio-residência infinito para no Camboja: combustível triplica e 200 moradores ficam sem volta paga

Quem nunca sonhou em deixar tudo para trás e viver em um navio, navegando pelo mundo sem a preocupação de ter um endereço fixo? Esse desejo de liberdade foi a base do projeto Skip Forward, da operadora Villa Vie Residences, que prometia um cruzeiro "infinito" por 140 países em seis continentes. No entanto, a fantasia do refúgio marítimo colidiu com a realidade econômica dos combustíveis, resultando na interrupção emergencial da viagem no porto de Sihanoukville, no Camboja.

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De acordo com reportagem da Bloomberg, o navio Villa Vie Odyssey foi forçado a parar devido a uma crise financeira ligada ao custo do combustível. A operadora justificou a paralisação alegando que os preços do combustível dispararam mais de 300% desde o início do conflito entre Israel e Palestina, tornando a operação insustentável nos moldes planejados.

O custo da exclusividade e as novas cobranças

Para entender o impacto financeiro, é preciso olhar para o investimento inicial. O projeto não era um cruzeiro convencional, mas uma mudança de estilo de vida: o custo mínimo para garantir uma cabine no sistema "all-inclusive" por quatro anos partia de US$ 255.900. Além desse valor, os passageiros já estavam sujeitos a uma taxa de serviço mensal de US$ 1.700.

Com a crise do combustível, a Villa Vie Residences propôs uma nova estrutura de custos para viabilizar a retomada da navegação. Além da taxa de serviço já existente, a empresa sugeriu a implementação de um pagamento mensal adicional de US$ 500. Para quem planejou a vida a longo prazo — como é o caso de uma aposentada americana que vendeu todos os seus bens para comprar uma cabine por 15 anos — a instabilidade financeira do operador transforma o sonho em um risco patrimonial.

A situação dos passageiros no Camboja

Cerca de 200 pessoas tiveram que desembarcar no Camboja. A empresa afirmou que prestará suporte parcial, auxiliando na busca por acomodações temporárias em terra e cobrindo despesas pessoais imediatas. Contudo, há uma lacuna crítica no auxílio: a operadora deixou claro que não arcará com os custos das passagens aéreas para que os turistas retornem aos seus países de origem.

O projeto, que chegou a ser divulgado na mídia americana como uma estratégia para alguns passageiros "esperarem" o fim do mandato presidencial de Donald Trump em alto-mar, agora enfrenta a incerteza da instabilidade energética global, provando que mesmo a maior das reservas financeiras pode ser vulnerável às oscilações do mercado de combustíveis.